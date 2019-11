20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Lindsay Rose, Cheick Diabaté, Alessandro Diamanti, Papiss Cissé ou encore Arouna Koné.

Argentine

Estudiantes remporte le derby de la Plata

¡PIEL DE LOBO! Impresionante recibimiento de Gimnasia en el clásico ante Estudiantes. ¡Se merecen un RT! pic.twitter.com/MZnIUYpFAK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2019

Australie

Premier but pour Alessandro Diamanti en Australie

Diamanti's first goal in Green and Black ?? pic.twitter.com/rU8pH2KY2L — Western United FC (@wufcofficial) November 2, 2019

Belgique

La Gantoise balaye le Standard

Brésil

Le Grêmio remporter le derby de Porto Alegre

Écosse

Premier but pour Curtis Main avec Aberdeen

Grèce

Lindsay Rose offre un point à l'Aris Salonique

Iran

Cheick Diabaté marque un triplé

Just a reminder that more than 80,000 people came to Yadegar stadium yesterday & sang racist chants for 90 minutes only to witness Cheick Diabate score 3 goals. O W N E D. pic.twitter.com/W4a9C9h6Ff — Esteghlal (@EsteghlalFC_En) November 2, 2019

Irlande

Les Shamrock Rovers remportent la Coupe d'Irlande

Japon

Duel palpitant pour le titre

Kazakhstan

Le FC Astana est champion

Maroc

Le Raja et Wydad se neutralisent, et devront attendre le retour

Mexique

Club América rend hommage à Diana González

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Diana Victoria González Barrera, amiga y compañera, jugadora de nuestro equipo femenil.Nuestras condolencias a sus seres queridos.QEPD pic.twitter.com/RKjYaCi9xh — Club América (@ClubAmerica) November 2, 2019

Pays-Bas

Dick Advocaat gagne déjà, avec Feyenoord

Pologne

Srđan Spiridonović inscrit le but du week-end

Quel pétard de Spiridonovic! Quelle est belle l’Ekstraklasa. Le Pogon mène face au Lech (1-0) #POGLPO pic.twitter.com/RPQFahX2vW — Pilka & Nozna ?? (@OwskiMateusz) November 2, 2019

Portugal

Le Sporting craque, dans les dernières minutes

Russie

Le Zénith et le CSKA se quittent bons amis

Suède

Djurgården décroche sa douzième couronne de champion

Suisse

Le FC Bâle ne profite pas de la défaite des Young Boys

Turquie

Un trio de tête toujours aussi surprenant

Ukraine

Le Shakhtar Donetsk se balade toujours

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir été accueilli par les Newell's Old Boys avec un trône ce mercredi , Diego Armando Maradona et Gimnasia recevaient Estudiantes dans le derby de La Plata. L'équipe dus'est inclinée, sur la plus petite des marges.La faute à un but de Mateo Retegui, jeune pousse argentine prêtée par Boca Juniors. Seul buteur de la rencontre peu avant l'heure de jeu, l'attaquant de vingt ans a marqué sa première réalisation en première division argentine et permis à Estudiantes de grimper à la huitième place. Évidemment, les tribunes du stade Juan-Carmelo-Zerillo étaient en ébullition. Pas suffisant pour Diego et son équipe, avant-derniers au classement.Le 23 juillet dernier, Alessandro Diamanti décidait de quitter l'Italie pour découvrir le football australien avec le Western United FC, club de Melbourne. À 36 ans et après une expérience en Chine puis un retour à Palerme, Perugia ou Livourne, le punk à chien du foot italien a inscrit son tout premier but dans le championnat australien.Pourtant, ce derby de Melbourne avait mal commencé avec le but d'Ola Toivonen dès la sixième minute de jeu. Mais le natif de Prato a répondu au Suédois, via une belle praline à l'entrée de la surface. L'égalisation de Diamanti a donné du courage à son équipe, qui a finalement remporté ce derby (2-3). Après quatre journées de championnat, le Western United FC est quatrième du championnat à trois points du leader, le Melbourne City d'Erick Mombaerts.Sacré duel de haut de tableau entre La Gantoise et le Standard Liège ce dimanche, puisque les deux équipes proposent un jeu ambitieux et alléchant depuis le début de saison. Le week-end précédent, les joueurs de Michel Preud'homme avaient concédé le match nul sur la pelouse du FC Bruges (1-1), confirmant leurs ambitions et leurs bonnes dispositions du début de saison. Mais au stade Artevelde, l'histoire a été tout autre puisque les Rouges ont complètement craqué. Pourtant, ils avaient ouvert le score grâce à Selim Amallah avant la mi-temps. Mais au retour de la pause, Roman Bezus a égalisé pour les Flamands avant que la pépite Jonathan David marque sur penalty et qu'Alessio Castro-Montes fasse le break. Avec cette victoire, La Gantoise revient à deux points des Rouges avec un match en moins. Mais surtout, le FC Bruges - vainqueur de Courtrai 3-0 - prend un peu plus d'avance en tête de la Jupiler Pro League.Alors qu'on jouait la 51minute de jeu entre le Grêmio et l'Internacional et que les locaux menaient 1-0 sur un but de la tête de Pedro Geromel, le gardien des visiteurs a lâché ses partenaires et offert la victoire sur un plateau à ses adversaires.La raison ? Un tacle assassin, qui n'avait aucune chance de toucher le ballon. Le résultat ? Un carton rouge mérité sous la bronca de l'Arena do Grêmio, avant une défaite elle aussi méritée (2-0).Transféré de Motherwell à Aberdeen cet été, l'ancien attaquant de Porsmouth attendait avec impatience de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est chose faite depuis ce samedi, et la victoire des siens contre Kilmarnock (3-0) au Pittodrie Stadium.L'Anglais de 27 ans, titularisé pour la quatrième fois depuis le début de la saison, a attendu dix petits minutes pour scorer d'une tête plongeante au deuxième poteau. Et le tout, sous un vilain crachin du Nord-Est de l'Écosse.Si évoquer Lindsay Rose rappelle des souvenirs douloureux aux supporters lyonnais, ces derniers peuvent se rassurer : il ne sévit plus en France, mais en Grèce. À l'Aris Salonique, qu'il a définitivement rejoint cet été en provenance de Lorient, l'international mauricien est titulaire indiscutable dans la charnière centrale mise en place par le technicien allemand Michael Oenning. Ce samedi, en déplacement à Paniónios, Rose a inscrit le but égalisateur en trompant Jérémy Malherbe et offert ainsi le point du nul à son équipe (1-1).Ça y est, Cheick Diabaté a marqué son premier but dans le championnat iranien depuis son arrivée début juillet en provenance d'Emirates Club. Contre le Tractor Sazi de Kévin Fortuné, le géant malien y est même allé de son petit triplé, faisant taire le stade Yadegar-e Emam de Tabriz.Avec cette victoire impressionnante (2-4), le club de l'ancien attaquant bordelais grimpe à la septième place et revient seulement deux petits points de son adversaire du week-end et dauphin du leader, le Sepahan fc.Il fallait être patient ce dimanche après-midi dans les travées de l'Aviva Stadium de Dublin pour cette finale de coupe d'Irlande entre les deux clubs les plus titrés du pays, Dundalk et les Shamrock Rovers.Et pour cause, le premier but a pointé le bout de son nez à la 90du match. L'oeuvre d'Aaron McEnoff. Mais Dundalk n'aura presque pas de regrets, puisque Michael Duffy a égalisé dans le temps additionnel. Avant que la séance des tirs au but ne désigne les Rovers comme vainqueurs. C'est la 25fois dans l'histoire du club dublinois, un record.Alors qu'il ne reste plus que quatre journées à jouer après celle de ce week-end, le suspens est à son comble au Japon. Car les Kashima Antlers et le FC Tokyo comptent tous les deux 59 points tandis que derrière eux, sur la troisième marche du podium, le Yokohoma FM reste en embuscade avec 58 unités. De plus, ce week-end, les trois écuries japonaises ont toutes les trois gagné, intensifiant davantage la course pour le titre. Avantage aux Kashima Antlers, qui ont la différence de buts la plus avantageuse et un calendrier favorable.Tout pourrait néanmoins se jouer lors de la 34et dernière journée de championnat, qui verra s'affronter le FC Tokyo et le Yokohama FM dans un match sentant déjà la poudre. Sinon, en D2 japonaise, les défenses continuent de laisser des joueurs se pavaner tranquillement sur le front de l'attaque. Vraiment emmerdant, quand le score est de 1-1 et qu'il ne reste plus que quelques secondes à jouer.À une journée de la fin du championnat kazakh, le FC Astana est déjà sacré champion grâce à la surprenante défaite du Kairat à Pavlodar. En déplacement à Tobol, le club de la capitale a fait le boulot en remportant malgré tout son match.L'équipe de Roman Hryhorchuk a ainsi remporté son sixième titre consécutif de champion du Kazakhstan, soit un de plus que l'Irtych Pavlodar et FK Aktobe. Un record national qui ne dit pas son nom, mais un record largement suffisant pour partager le plus beau but de cette saison.Ce week-end, Casablanca était elle aussi en ébullition pour le derby de la capitale entre le Raja et Wydad. Les deux clubs s'affrontaient ce samedi soir, en huitième de finale aller de la Coupe Mohammed VI.Si c'était le feu en tribunes, avec notamment un tifo mouvant des ultras du Wydad, le match n'a pas été d'une grande qualité et s'est soldé sur un score de parité (1-1). Les deux clubs de la capitale se retrouveront fin novembre, pour une seconde manche qui s'annonce beaucoup plus palpitante.Ce vendredi, le Club América a pleuré une de ses joueuses puisque la jeune Diana González est décédée, la faute à une décompensation de glucose causée par un diabète. À 26 ans, elle a été la maître à jouer de son équipe avec qui elle a gagné le championnat mexicain en 2018.Mais après ça, les blessures l'ont obligé à mettre de côté le football avant de disparaître. Tout le football mexicain s'est uni, derrière cette tragédie. Et logiquement, l'équipe masculine du club a respecté une minute de silence avant sa défaite à domicile contre Santos Laguna (1-2).Après la raclée reçue le week-end dernier contre l'Ajax, Feyenoord Rotterdam avait décidé de limoger le novice Jaap Stam et de le remplacer par l'expérimenté Dick Advocaat. Ce week-end, contre VVV-Venlo, l'entraîneur battave de 72 ans n'a pas mis longtemps à redresser la barre puisque ses joueurs se sont imposés facilement sur le score de 3-0. Grâce, notamment, à un doublé du Danois Nicolai Jørgensen.Le Feyenoord est la sixième équipe néerlandaise avec laquelle il a gagné un match d'Eredivisie, après le PSV, l'Ajax, Alkmaar, le Sparta Rotterdam et Utrecht qu'il coachait la saison précédente. D'ailleurs, c'est du côté d'Utrecht qu'il fallait se déplacer pour la séquence émotion avec le retour sur les terrains de Simon Makienok plus d'un an après sa grave blessure. Le Danois a même participé à la raclée infligée au Fortuna Sittard, en y allant de son but (6-0).Le match entre Pogon et le Lech Poznań était attendu avec vigueur, par ceux qui suivent l'Ekstraklasa. Et si le match a finalement été relativement décevant (1-1), le but de Srđan Spiridonović mérite d'être regardé, enregistré puis revisionné.Le numéro 10 autrichien de Pogon a envoyé un missile du pied gauche, nettoyant au passage la lucarne de Mickey van der Hart. Sinon, le championnat polonais reste toujours très accroché puisque seulement quatre points séparent le huitième, le Lechia Gdańsk, et le leader du Legia Varsovie.En déplacement à Tondela, le Sporting Portugal espérait grignoter quelques points sur le Benfica et le FC Porto. Mais aussi dominateurs (70% de possession) que maladroits (trois tirs cadrés, sur quinze tentés), les joueurs de Leonel Pontes ont péri et se sont salement inclinés dans les dernières minutes de la rencontre sur un but tout moisi de Bruno Wilson. C'est déjà la troisième défaite de la saison, pour les coéquipiers de l'éternel décevant Luciano Vietto. Avec cette nouvelle défaite, le club de la capitale est coincé à la quatrième place du classement à dix points du leader Benfica, facile vainqueur de Rio Ave plus tôt dans le week-end.Week-end de fou en Russie, lors de cette quinzième journée de championnat. Tout d'abord car le Zénith et le CSKA s'affrontaient, dans un match crucial pour la suite des opérations. Pourtant, le match a mis du temps à se décanter puisqu'il a fallu attendre les arrêts de jeu de la première mi-temps pour voir Nikola Vlašić ouvrir le score pour les visiteurs de la capitale. Ces derniers ont ensuite évolué à dix, suite à l'expulsion de Jaka Bijol pour un deuxième carton jaune. Le Zénith de Sergueï Semak en a logiquement profité pour punir son adversaire et revenir à sa hauteur, grâce à Aleksandr Erokhin, bien servi par l'intenable Artem Dziuba (1-1). Ce match nul aurait dû faire les affaires du FK Rostov, dauphin du Zénith, en déplacement à Krasnodar, quatrième au classement. Rostov a longtemps mené 2-0, avant de s'écrouler dans les dernières minutes et de concéder un match nul bien malheureux.Alors qu'on jouait la dernière journée du championnat suédois ce week-end, trois équipes pouvaient encore décrocher le titre de champion de Suède : Malmö, Hammarby et Djurgården.Ce sont ces derniers qui ont remporté l'édition 2019 de l'Allsvenskan, après une saison et une dernière journée complètement folle. Cette dernière s'est jouée jusqu'à la dernière seconde puisque Djurgården était mené 2-0 face à Norrköping à la mi-temps, avant de revenir à 2-2 et s'offrir un trophée qui lui échappait depuis 2005.Dauphin des Young Boys Berne depuis le début de saison, le FC Bâle a eu l'occasion parfaite de doubler son rival, défait par le Servette de Genève sur un score inattendu. Toujours blessé, Guillaume Hoarau n'a sans doute pas apprécié la première défaite des siens cette saison en championnat. Mais l'attaquant français a vite été consolé par le match nul du FC Bâle contre Xamax. Les joueurs de Marcel Koller ont même couru après le score pendant une bonne partie de la rencontre, avant de réussir à égaliser grâce à son buteur en série Kemal Ademi (1-1). Le duel à distance peut donc continuer.Nous n'en sommes encore qu'au début de saison mais le championnat turc est extrêmement ouvert, car aucun des clubs sur le podium n'est une grosse écurie du championnat. Après dix journées, c'est Alanyaspor qui occupe le fauteuil de leader. Ce samedi, les coéquipiers de Papiss Cissé et Fabrice N'Sakala ont obtenu le match nul contre Istanbul Başakşehir, équipe surprise de la saison précédente. En deuxième position, à un petit point de l'étonnant leader, on retrouve Sivasspor, vainqueur ce dimanche de Denizlispor, grâce à un but d'un autre revenant : Arouna Koné. Enfin, encore plus surprenant, le Yeni Malatyaspor de Thievy Bifouma (et du portier franco-béninois Fabien Farnolle) est sur la troisième marche du podium, ex æquo avec Fenerbahçe. Suivent ensuite les mastodontes du football turc, prêts à se frayer un chemin au moindre faux pas des petits poucets.En déplacement sur la pelouse de Karpaty ce samedi, le Shakhtar Donetsk n'a fait qu'une bouchée de son adversaire (0-3). Cela commence à devenir une habitude pour la troupe de Luis Castro, qui n'a pas encore perdu une seule rencontre depuis le début du nouvel exercice. Mieux encore, l'équipe de Donetsk possède la meilleure attaque et la meilleure défense puisqu'elle a déjà inscrit 39 pions en treize journées et n'en a encaissé que six. Ce week-end, le Dynamo Kiev a aussi lâché les chevaux en infligeant un beau 4-0 au FK Lviv qui a pourtant joué en supériorité numérique pendant une bonne heure. Malgré cette victoire, le club de la capitale ukrainienne pointe toujours à dix points du Shakhtar.