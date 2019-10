20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Leandro Damião, Chris Mavinga, Clinton Njie, Steven Nzonzi ou encore Jermaine Defoe.

Australie

Riley McGree inscrit un corner direct hallucinant

Autriche

Red Bull s'impose sur le fil face au Rapid Vienne

Erling Braut Haaland dunker inn sitt 21. mål for sesongen i storkampen mot Rapid Wien. Et touch, et rykk, to tunneler og en kontant avslutning. Direkte på VG+ nå. pic.twitter.com/Li1yI2VsKx — Joachim Baardsen (@JoachimB39) October 27, 2019

Belgique

Le Club Bruges et le Standard Liège se quittent bons amis

Club Brugge KV v Standard Liege 27-10-19?? pic.twitter.com/7ROpTlZRKO — ULTRAS (@fotos_ultras) October 27, 2019

Brésil

Le but horrible d'Everton Soares

Grêmio amplia com Everton, que marca o terceiro gol para o Tricolor!Grêmio 3x0 Botafogo⚽⚽⚽?? pic.twitter.com/LHg2x0z4fN — GrêmioTV (@gremiotv) October 27, 2019

Chili

Le championnat est toujours à l'arrêt

Croatie

Hajduk Split inscrit le but le plus insensé du week-end

Na utakmici @hajduk i @nkslavenbelupo svjedočili smo zaista jednom od najčudnijih trenutaka na nogometnih travnjacima Prve HNL ? pic.twitter.com/KLZ27TvUeX — Nogomet+ (@NogometPlusNet) October 26, 2019

Ecosse

Statu-quo pour les deux Glasgow

No player has scored more Scottish Premiership goals this season than Jermaine Defoe.Jermaine has averaged a goal every 40 minutes.37 years of age and still doing the business. — ?? WATP.com ?? (@WATP_com) October 27, 2019

Etats-Unis

Les finales de conférences approchent

Géorgie

Le derby de Tbilisi a cotoyé l'ennui

Grèce

L'Olympiakos s'adjuge le choc contre l'AEK Athènes

Japon

L'incroyable raté de Leandro Damião

Mexique

Les Tiburones Rojos de Veracruz se rapprochent du record mondial de matchs sans victoire

Pays-Bas

L'Ajax en passe quatre à Feyenoord, l'AZ Alkmaar fait de même contre le PSV

Today Ajax v Feyenoord27-10-19?? #ajafey Do not miss it!! mis het niet !! pic.twitter.com/LMJSKZLSFk — ULTRAS (@fotos_ultras) October 27, 2019

Pologne

Christian Gytkjær marque d'une aile de pigeon

OH LE GESTE DE GÉNIE DE GYTKJAER AVEC LE LECH! UNE AILE DE PIGEON ZLATANESQUE DE L’ATTAQUANT DANOIS ? pic.twitter.com/y73E5hYgaF — Pilka & Nozna ?? (@OwskiMateusz) October 25, 2019

Portugal

Le coup-franc astucieux du CD Aves

É golaço de Welinton Júnior no Jamor! ?pic.twitter.com/zvLmmesH3X — Universo do Desporto (@U_Desporto) October 26, 2019

Roumanie

Le but du week-end est signé Romario Moise

La Liga 2 ??, le championnat de tous les possibles. pic.twitter.com/O33OUxlC0S — Parlons Foot (@parlonsfoot) October 27, 2019

Russie

Le Dynamo et le Spartak sortent vainqueurs des derbies de Moscou

Suisse

Le FC Zürich s'offre le scalp du FC Bâle

Turquie

Besiktas retourne Galatasaray

Ukraine

Une pluie de cartons rouges s'est abattue sur l'Ukraine

Alors que le championnat australien a repris ses droits le 11 octobre dernier, les Sydney Wanderers sont les seuls à avoir remporté leurs trois premiers matchs. Ce samedi, dans le derby de Sydney, les joueurs de Markus Babbel ont gagné grâce à un but de Mitchell Duke (1-0). Dans le même temps, Adelaide United se déplaçait sur la pelouse des Newcastle Jets, l'occasion parfaite pour le jeune Riley McGree d'inscrire un somptueux corner direct dont la trajectoire ferait pâlir Captain Tsubasa. Double buteur, l'Australien de 20 ans a permis à Adelaide de remporter sa toute première victoire de la saison (1-2). Et de quelle manière.Habitués à infliger de sévères déculottées week-end après week-end, les joueurs de Jesse Marsch savaient pertinemment que la réception du Rapid Vienne ne serait pas une promenade de santé. Et ils ont bien eu raison de se méfier. Car après leur défaite en Ligue des Champions ce mercredi, contre le Napoli (2-3), ils ont bien failli perdre deux points derrière eux et laisser LASK - vainqueur à Altach ce dimanche (0-1) - revenir à une petite longueur.Car si le jeune prodige Dominik Szoboszlai a ouvert rapidement le score sur penalty, avant qu'Erling Braut Håland - encore lui - ne fasse le, les joueurs du Rapid Vienne sont revenus deux fois au score avant de céder à la 94minute, sur un but de Zlatko Junuzović. Absolument intraîtable.Tous deux perdants en Europe cette semaine, respectivement contre le PSG et l'Eintracht Francfort, le Club Bruges et le Standard de Liège devaient batailler ce dimanche pour la place de leader de Jupiler League. A trois points derrière les joueurs de Philippe Clément, les Rouges ont été les premiers à scorer puisque dès la 5minute de jeu, sur un service de Maxime Lestienne, Samuel Bastien ouvrait le score face à Simon Mignolet (0-1, 5).Pas loin de frôler la correctionnelle avant la pause, Bruges s'est finalement réveillé grâce à Ruud Vormer, absent en Ligue des Champions ce mardi, qui a servi David Okereke sur un plateau pour l'égalisation (1-1, 47). Le Standard de Michel Preud'homme aurait pu regretter ses occasions manquées du premier acte mais les Brugeois n'avaient vraisemblablement plus les jambes après leur match de Ligue des Champions cette semaine. Avec ce nul - et toujours un match de retard - les Brugeois restent leader avec trois points d'avance sur leur adversaire du week-end. Hormis tout ça, Anderlecht a concédé un match nul et vierge à Eupen et compte déjà plus de six points de retard sur la 6place synonyme deAlors qu'on jouait ce week-end la 28journée du championnat brésilien, Grêmio accueillait Botafogo. L'occasion parfaite pour les joueurs de Renato Gaucho de se racheter après leur lourde défaite en demi-finale retour de Copar Libertadores, ce jeudi, sur la pelouse de Flamengo (0-5). Dès la 7minute, Maicon a mis les siens sur la bonne voie en inscrivant le premier but de la rencontre, avant que Thaciano ne fasse leune heure plus tard grâce à son tout premier but de la saison. Enfin, à dix minutes du terme, Everton Soares a profité d'une action ô combien poussive et gênante, pour inscrire le troisième but de Grêmio. Vraiment pas beau.Alors que la finale de Copa Libertadores aura lieu à Santiago dans un mois, la situation socio-politique du Chili est toujours en déliquescence. Ce vendredi, plus d’un million de personnes ont défilé dans le pays pour réclamer plus de justice sociale. Un ras-le-bol collectif largement soutenu par les joueurs de la sélection nationale, Arturo Vidal en tête. Pendant ce temps-là, toutes les rencontres du championnat local sont reportées depuis le week-end précédent alors qu'il ne restait plus que six journées avant que l'Universidad Católica ne remporte le championnat devant Colo Colo.Alors qu'on jouait la 13journée du championnat croate ce week-end, le Hajduk Split reçevait le Slaven Koprivnica, entraîné par l'ancien coach du Grasshopper Zürich, Tomislav Stipić. Rapidement devant au score, les joueurs de Split ont réussi à faire legrâce à un but totalement improbable. L'oeuvre Josip Juranović mais surtout de son gardien, Josip Posavec. Ce dernier a effectué une relance pleine axe qui est retombée dans les pieds des joueurs adverses qui ont cru avoir trompé Posavec. Mais non, le gardien croate avait en réalité sauvé les siens, leur permettant d'aller doubler la marque dans un but vide puisque les joueurs de Slaven Koprivnica avaient commencé à célébrer leur (non) but. La douille de l'enfer.Voilà un combat qui devrait pouvoir nous tenir en haleine une bonne partie de la saison. Celui entre les Celtic Glasgow de Neil Lennon, et les Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Les premiers se rendaient à Aberdeen ce dimanche après-midi, et comme souvent depuis le début de la saison,n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire (0-4), enfilant quatre buts dont un de l'inarrêtable Odsonne Edouard. Si le Français a marqué son huitième but en championnat, il n'est pas le meilleur buteur de Scottish Premiership puisque l'inusable Jermaine Defoe le dépasse d'une unité après son pion contre Motherwell ce dimanche. Menés au score, lesse sont quand même imposés et restent ainsi co-leader avec leur rival. Avantage malgré tout aux, qui ont marqué trois buts de plus. Les bons comptes font les bons ennemis.Si l'actualité de la Major League Soccer a été obstruée par les déclarations post-élimination de Zlatan , les experts se concentrent eux déjà sur les finales de conférences. Ces dernières opposeront Los Angeles FC et Seattle Sounders à l'Ouest, et Atlanta United et Toronto à l'Est. La première rencontre se tiendra dans la nuit de mercredi à jeudi et s'annonce déséquilibrée entre l'équipe de Carlos Vela et celle de Nicolás Lodeiro. Le lendemain, la troupe de Franck de Boer sera également la favorite de son duel contre les Canadiens, emmenés par Nicolas Benezet et le taulier Chris Mavinga. Mais attention, Alejandro Pozuelo est dans une forme incroyable après son doublé contre New York City en demi-finale.Si bon nombre de supporters géorgiens attendaient ce derby de Tbilisi avec impatience, le niveau et le spectacle affichés les auront très certainement déçus puisque la 32journée entre Sabutarlo et le Dinamo s'est soldée sur un match nul et vierge. Après ce derby décevant, le Dinamo Tbilisi reste deuxième du championnat, à un point du Dinamo Batoum. Sabutarlo reste également dans la course au titre puisque le club de la capitale est 3, à seulement trois points du leader. Le suspens est total.Si l'AEK Athènes a perdu depuis longtemps son lustre d'antan, son déplacement sur la pelouse de l'Olympiakos est toujours un match à ne pas louper. Ce dimanche soir, dans un stade Karaïskakis évidemment bouillant, les hommes de Pedro Martins ont continué leur course en avant en battant leur adversaire assez facilement.Rúben Semedo a ouvert la marque en début de rencontre, suivi par le jeune guinéen Mohamed Mady Camara, à treize minutes de la fin du match. Avec cette victoire, leur septième de la saison en championnat, les coéquipiers de Youssef El-Arabi restent invaincus et leaders au classement. Même pas peur du PAOK.Ex-espoir du football mondial (et virtuel), Leandro Damião évolue au Japon depuis février dernier et son transfert gratuit en provenance de Santos. Ce samedi, l'attaquant de Kawasaki Frontale jouait sa toute première finale de Coupe Nabisco, l'équivalent de la Coupe de la ligue au Japon.On ne peut pas dire qu'il se soit montré dans son meilleur jour. Et pour cause, le Brésilien a raté un but tout fait, trouvant le poteau alors que le centre d'Hiroyuki Abe lui avait permis de n'avoir plus qu'à pousser le cuir au fond des filets. Heureusement, ce raté n'a pas été préjudiciable à son équipe, cette dernière l'ayant finalement emporté aux tirs-au-but après un match nul spectaculaire (3-3).Vaincus le week-end dernier après avoir protesté contre leurs salaires impayés , les Tiburones Rojos de Veracruz ont encore perdu ce samedi, sur la pelouse de Tijuana (0-2). Dernier du championnat avec aucune victoire au compteur, le club mexicain pourrait bientôt battre le record mondial de matchs sans victoire. Record détenu par le club bulgare du FC Chernomorets Bourgas, qui avait enchaîné 43 rencontres consécutives sans connaître la victoire. Pour Veracruz, le goût des trois points remonte à il y a plus d'un an. Une éternité.Gros week-end du côté des Pays-Bas puisque deux affiches de prestige ont eu lieu ce dimanche. La première, entre l'Ajax Amsterdam et Feyenoord, a vite tourné à la raclée quand Hakim Ziyech a ouvert le score dès la 5minute de jeu. Totalement dominateurs, les joueurs d'Erik ten Hag se sont rapidement mis à l'abris grâce à Nicolas Tagliafico, qui a scoré seulement deux minutes après le but de son compère marocain. Complètement à la rue, l'équipe de Jaap Stam n'a pas attendu la mi-temps pour sombrer car dans les dix dernières minutes du premier acte, David Neres et Donny van de Beek ont parachevé ce score fleuve qui laissent Feyenoord s'engluer dans le ventre mou d'Eredivise.Dans l'autre match de ce dimanche, entre l'AZ Alkmaar (3) et le PSV Eindhoven (2), ce sont encore les locaux qui se sont imposés. Et comme l'Ajax, la troupe d'Arne Slot a inscrit quatre buts, bien aidée par l'expulsion précoce du milieu néo-élandais Ryan Thomas. Myron Boadu, 18 ans, en a alors profité pour s'offrire un doublé, juste avant la pause, en l'espace d'une minute. Il n'en fallait pas moins pour que les joueurs de Mark van Bommel s'écroulent et lâchent le match, laissant l'AZ marquer à deux reprises, par le biais de Jonas Svensson et Dani de Wit. Avec cette défaite, le PSV se fait doubler par son adversaire du soir, qui réalise un début de saison canon.Déjà battu 2-1 sur la pelouse du Legia Varsovie le week-end précédent, le Lech Poznan a remis ça ce vendredi soir lors de la réception du Zagłębie Lubin. Pire encore, les joueurs de Dariusz Żuraw ont dû patienter jusque dans les toutes dernières minutes de la rencontre pour pouvoir réduire le score. Sur un corner venu de la gauche, l'attaquant danois Christian Gytkjær a plongé au premier poteau avant de réaliser une aile de pigeon absolument splendide. JPP a dû apprécier.Ce samedi, il ne fallait pas arriver en retard dans les tribunes du Stade national du Jamor de Belenenses. Et pour cause, CD Aves a lancé les hostilités dès la pemière minute de jeu, grâce à son homme à tout faire, le Brésilien Welinton Júnior. Cinq minutes plus tard, Belenenses répliquait grâce à Licá. Mais à 39minute de jeu, l'équipe du portier français Quentin Beunardeau allait reprendre les devants sur un coup-franc tout à fait astucieux.Plutôt que d'adresser un centre devant la cage, l'Iranien Mehrdad Mohammadi a servi en retrait Welinton Júnior, qui a envoyé une belle frappe dans la lucarne adverse. Mais manque de bol, juste avant la pause, Licá lui a encore répondu avant qu'Adi Mehmeric ne marque contre son camp et offre la victoire à Belenenses. Avec cette défaite, la huitième de la saison, CD Aves est toujours bon dernier du championnat portugais, à dix-huit unités des deux équipes de tête, le FC Porto et Benfica.Son prénom et son nom vous disent sans doute quelque chose mais l'assemblage des deux ne vous dit rien ? Rien de bien préoccupant puisque Romario Moise évolue dans l'antichambre du football roumain, au Fotbal Club Uta Arad. Alors que son club affrontait le Fotbal Club Municipal Reșița à l'extérieur, et qu'on jouait les dernières secondes de la rencontre, Moise a décidé d'envoyer un retourné acrobatique somptueux de l'entrée de la surface. Un but splendide qui n'a pas eu d'égal ce week-end.Entré à la 80minute de jeu lors du derby de Moscou entre le CSKA et le Lokomotiv au VEB Arena ce dimanche, Clinton Njie a offert la victoire aux siens cinq minutes plus tard (0-1), inscrivant au passage son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Pourtant, tout semblait mal commencé pour les joueurs de Kirill Aleksandrovich Novikov, qui ont concédé un penalty à la 22minute de jeu. Mais heureusement pour les visiteurs, le Croate Nikola Vlašić a manqué sa tentative, donnant force et courage aux coéquipiers de Charles Kaboré. Ces derniers attendront finalement la fin de la rencontre pour que Njie score et permette au Dynamo de mettre fin à une série de sept matches sans victoire.Dans l'autre derby de la capitale, le Spartak Moscou de Domenico Tedesco est allé s'imposer sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, 2au classement de Premier Liga avant ce derby entre ennemis. C'est un autre revenant de la Ligue 1, Ezequiel Ponce, qui a ouvert la voie au Spartak à la suite d'un lob sur Guilherme. Puis le Néerlandais Jordan Larsson, fils d'Henrik, s'est occupé de faire leet de corser l'addition en deux minutes top chrono alors qu'il était sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Avec cette défaite, le Lokomotiv Moscou de Grzegorz Krychowiak redescend à la troisième place, à égalité de points avec le FK Rostov, et à trois points du leader, le Zénith Saint-Pétersbourg.Outre le derby du Rhône - qui a vu Sion et le Servette se neutraliser (2-2) - le championnat suisse avait fier allure ce week-end puisque le FC Zürich accueillait le FC Bâle pour unqui a bel et bien valu son pesant d'or. Pourquoi ? Car les Zürichois, d'abord menée au score, ont retourné la situation grâce à un but salvateur de Blaž Kramer (3-2). Avec cette victoire, l'équipe de Ludovic Magnin empêche son rival de rester leader. Vainqueurs contre Thoune (4-2), ce sont les Young Boys qui prennent la tête du championnat helvète.Ca y est, Galatasaray est officiellement en pleine crise après sa défaite au Vodafone Stadium de Besiktas ce dimanche (0-1). Car oui, après neuf journées de championnat, l'équipe de Fatih Terim est 13au classement, à cinq points de l'étonnant leader Alanyaspor. Surtout, ce derby d'Istanbul a été un véritable fiasco puisque les coéquipiers de Steven Nzonzi n'ont cadré que deux petits tirs au cours de la rencontre. Lui, Umut Nayir n'a eu besoin que d'une seule occasion pour plonger dans le doute les joueurs de Terim, et offrir la victoire à une équipe du Besiktas qui n'en demandait pas tant. La Ligue 1 connexion du Galata n'est officiellement pas une réussite.Peu enclin à jouer au ballon rond ce week-end, les Ukrainiens ont préféré donner des coups et tenter de jouer avec les nerfs des arbitres. Mal leur en a pris puisque six cartons rouges ont été distribués lors de cette 12journée de championnat. Mention spéciale au Shakhtar Donetsk et au FK Oleksandria, qui ont récolté chacun un carton rouge, sans être capables de marquer un seul but lors de cette rencontre. Malgré ce match nul et vierge, l'équipe de Luis Castro reste en tête avec dix points d'avance sur le Dynamo Kiev. Et oui, à l'Est, rien de nouveau.