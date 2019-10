20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Bartholomew Ogbeche, Giovanni Sio, Ola Toivonen, Franck Boli ou encore Fabián Monzón.

Argentine

Fabián Monzón donne la victoire à l'Atlético Tucumán

Australie

Ola Toivonen marque son premier but en A-League

Autriche

LASK revient à trois unités de Red Bull Salzbourg

Belgique

Felice Mazzù enrage après la défaite à Liège

La imagen llamativa de la jornada nos la deja Felice Mazzu.El técnico del Genk, insatisfecho con la actuación del VAR, mostró una imagen mediante su teléfono móvil en la que reclama que el balón había salido por línea de banda en la jugada previa al gol del Standard. pic.twitter.com/eL7CeLmYgt — El Balón Belga (@ball_belgium) October 20, 2019

Bosnie

Le 50e derby de Mostar va au Velež

Brésil

Flamengo importe le casque à la Čech pour Rafinha

Rafinha: O uso da máscara na partida contra o Grêmio está descartado, o Flamengo busca um capacete do mesmo estilo que Petr Čech usava. É um capacete adaptado ao futebol e inspirado no rúgbi. Ele vai para os treinamentos com esse dispositivo e o clube vai estudar a adaptação. pic.twitter.com/i3ZlKFNVci — Esportes280 (@esportes280) October 18, 2019

La lutte pour le titre est toujours aussi folle

Écosse

Neil Lennon ferme la porte à un départ d'Odsonne Edouard

États-Unis

Le premier tour de play-offs est presque terminé

Estonie

Le meilleur buteur européen joue à Flora Tallinn

Premium liiga top marquer Erik Sorga leading the table for European Golden Boot! ?Transfermarkt pic.twitter.com/vMJXf5i77N — Premium liiga (@premiumliiga) October 17, 2019

Grèce

Les ultras du Panetolikos FC prennent position contre Erdoğan

Hongrie

Franck Boli offre le derby à Ferencváros

Derbi de Hungría: Ferencváros - Újpest 19.10.2019. BRUTAL pic.twitter.com/HkkzDEii89 — Troublemakers España (@TroublemakersEs) October 19, 2019

Inde

L'Indian Super League a repris ses droits

Japon

Arthur Silva inscrit le but du week-end

Mexique

Les joueurs de Veracruz expriment leur mécontentement contre les Tigres

Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Veracruz'un tek golü, eski milli futbolcu Colin Kazım Richards'tan geldi.Maç sonunda Veracruz futbolcuları, Tigresli oyuncuları alkışlayarak protesto etti.pic.twitter.com/SaBXU7EfgM — SKOR (@SozcuSkor) October 19, 2019

Pays-Bas

Première défaite de la saison pour le PSV

Pologne

Le Wisla Krakow rend hommage à sa plus vieille supportrice

Le Wisla Krakow reçoit le Piast Gliwice ce soir et un siège restera désespérément vide ou presque car l’âme de Julia Kmiecik sera toujours présente au R22, place 51 ?? pic.twitter.com/mL8irVdxwu — Pilka & Nozna ?? (@OwskiMateusz) October 18, 2019

Russie

Après une sale semaine, João Mário marque son premier but en Russie

Glad to have helped the team get another victory in the league! ??Рад, что помог команде одержать очередную победу в лиге. @fclokomotiv #Локомотив #fclm #fclokomotiv #russianpremierliga pic.twitter.com/5QPBWytHZz — João Mário (@joaome17) October 18, 2019

Suisse

Un supporter du FC Bâle meurt au Parc Saint-Jacques

Turquie

Gençlerbirliği et Giovanni Sio en passent six à Antalyaspor

Ancien latéral gauche de l'OGC Nice, puis plus sporadiquement de l'Olympique lyonnais - qu'il a quitté à l'hiver 2013 -, Fabián Monzón est revenu cet été en Argentine après un an sans jouer. Titulaire ce samedi à Banfield pour le compte de la 9journée de championnat, le gaucher de 32 ans a donné les trois points à l'Atlético Tucumán grâce à un coup franc inscrit à la 89minute de jeu, son premier but avec ses nouvelles couleurs. Merci le mur.Un autre revenant a fait parler la poudre ce week-end, Ola Toivonen, vendu cet au Melbourne Victory par le TFC. Néo-capitaine de l'équipe coachée par Erick Mombaerts, l'attaquant suédois de 33 ans n'a dû attendre que la 2journée, ce vendredi lors de la réception d'Adelaide United, pour inscrire son premier but dans le championnat australien. Mais le penalty transformé par l'ancien Rennais est arrivé trop tard pour Melbourne. Car dix minutes plus tôt, l'équipe de Markus Babbel avait fait le break sur un but grotesque d'Alex Meier (1-2).Invaincue en championnat depuis le début de saison, l'équipe de Jesse Marsch a concédé son deuxième match nul lors de son déplacement ce samedi sur la pelouse de l'UPC-Arena de Sturm Graz. Mené 1-0 dès la 17minute de jeu et un but d'Ivan Ljubic, le Red Bull Salzbourg a réussi à revenir grâce à son attaquant guinéen Sékou Keita (1-1). Plus tôt, le LASK de Valérien Ismaël a étrillé Mattersburg (7-2) et revient ainsi à trois point du Red Bull. Mais rien de bien alarmant pour la franchise autrichienne qui domine le championnat local depuis six ans.Avant d'affronter Liverpool en Ligue des champions cette semaine, Felice Mazzù ne décolère pas. Contre le Standard, ce samedi, son équipe a perdu sur un but du jeune prometteur Samuel Bastien. Mais en interview d'après-match, l'entraîneur de Genk n'en revient toujours pas et sort son GSM face caméra pour mieux montrer au journaliste belge que, sur le but du Standard, le ballon est largement sorti.» Qu'importe les excuses, au classement, les Rouges restent à trois points de Bruges, vainqueur à Mouscron ce vendredi (0-1), qui compte toujours un match en moins; alors que Genk continue de reculer. Ce dimanche, Anderlecht a malmené Saint-Trond grâce à un doublé, notamment, de Nacer Chadli (4-1).Jour de derby ce samedi à Mostar, où le Velež Mostar accueillait son ennemi historique du Zrinjski Mostar. Pas n'importe quel derby puisqu'il s'agit du plus ancien du pays malgré des années sans s'affronter à cause de la guerre. Dans Vrapčići Stadium évidemment bouillant, ce 50e derby de Mostar a vu les locaux l'emporter grâce à un but du défenseur Denis Zvonić (1-0).Après 13 journées jouées, les deux club de la ville sont dans le ventre mou du championnat bosniaque, déjà loin derrière les deux clubs de la capitale, Željezničar (2) et le FK Sarajevo (1).L'arrière droit Rafinha a été opéré jeudi soir du visage à l'hôpital Samaritano de Barra da Tijuca, après avoir subi une sérieuse blessure à la tête du duel contre l'Athletico Paranaense dimanche dernier. Après l’opération, l’ancien du Bayern Munich est apparu ce vendredi avec un drôle de casque sur la tête, bien plus proéminent et futurisque que celui porté par Peter Čech.En l'absence de son latéral droit tout terrain, Flamengo a battu Fluminense dans un derby enflammé. Avec cette victoire l'équipe de Jorge Jesus reste largement leader du championnat brésilien, devant Palmeiras et Santos.La fin du championnat chinois approche et les dernières journées s'annoncent déjà palpitantes tant Guangzhou, leader, reste à portée du Shanghai SIPG, vainqueur du Beijing Guoan de Bruno Genesio ce samedi (0-2). Cette victoire permet au club entraîné par Victor Pereira de dépasser son adversaire du week-end et de lui ravir la place de dauphin, à trois points derrière Guangzhou, également vainqueur, à Shenzhen. À quatre journées de la fin, la course au titre est plus folle que jamais, surtout quand on sait que Shanghai et Guangzhou vont s'affronter lors de la 38journée.Auteur d'un triplé cette semaine lors de la victoire des Bleuets en Slovaquie (3-5), Odsonne Edouard déchaîne les intérêts. L'attaquant formé au Paris Saint-Germain est également très en vue en club puisqu'il a déjà marqué six buts en huit matchs de Scottish Premiership cette saison, attirant les regards de nombreux clubs européens comme la Lazio, l'AS Roma, le Napoli, l'OL ou encore le Borussia Dortmund. Ce week-end, avant que son équipe l'emporte facilement contre Ross County avec un but d'Edouard (6-0), le coach du Celtic, Neil Lennon, a tenu à être catérogique quant au futur de son poulain : «» Ledevrait donc intervenir l'été prochain.Alors que New-York City, premier de la conférence Est, et Los Angeles FC, premier de la conférence Ouest, sont automatiquement qualifiés pour les demi-finales de play-offs, six rencontres se jouaient ce week-end. D.C United a pris la porte après leur sévère défaite face au Toronto FC d'Alejandro Pozuelo. Pourtant, les coéquipiers de Wayne Rooney avaient arraché la prolongation à la 94e minute, avant de littéralement sombrer (5-1). Dans un match fou, Seattle a également sorti Dallas après prolongation (5-4), grâce à un triplé de Jordan Morris. L'Atalanta de Frank de Boer a éliminé New England et s'avance comme unsérieux au titre final. Enfin, avant les matchs Philadelphie-New York Red Bulls et Minnesota-LA Galaxy de cette nuit, Salt Lake a réussi à se défaire de Portland (2-1). L'équipe du Franco-Américain Jeremy Ebobisse a frôlé le pire dès la 13minute de jeu, sur une sortie hasardeuse puis un arrêt extraordinaire de Steve Clark. L'action du week-end.La sélection nationale estonienne tient sa nouvelle pépite en la personne du jeune Erik Sorga, âgé d'à peine 19 ans et international depuis juin dernier. Ce dimanche, lors de la défaite des siens à Nõmme Kalju (2-1), Sorga a inscrit son 28but de la saison en championnat, ce qui fait lui de le meilleur buteur européen de la saison. L'attaquant de Flora Tallin devance Robert Lewandowski , qui a déjà enregistré 11 pions en Bundesliga. Mais le jeune estonien devrait se faire doubler rapidement puisque le championnat local se termine dans trois petites journées.Après les offensives turques contre les Kurdes de Syrie, de nombreuses tribunes grecques ont apporté leur soutien aux victimes ce week-end. Et notamment à Panetolikos, club où évolue le défenseur Johan Martial, frère aîné de l'attaquant de Manchester United. Les supporters du club de la ville d'Agrínio - qui recevaient Larissa lors de la 7journée du championnat grec - ont déployé une banderole pour afficher leur soutien à l'égard de la communauté kurde bombardée en Syrie par Erdoğan. Rien d'inédit puisque des ultras de l'Olympiakos Volos (2division grecque) et certains autres du Panathinaïkos ont fait de même ce week-end. Prends ça Recep !Jour de derby aussi en Hongrie, avec la rencontre au sommet entre les deux clubs de Budapest : le champion en titre Ferencváros d'un côté et Újpest de l'autre. Dans une ambiance pyrotechnique totalement folle, l'équipe entraînée par l'ancienne star ukrainienne Serhiy Rebrov s'est imposée devant son public grâce à un but de Franck Boli.Le fils de Basile, formé en Côte d'Ivoire avant de filer en Norvège à l'âge de 19 ans, a inscrit son tout premier but dans le championnat hongrois. Et quel but puisque Ferencváros revient à trois points du leader MOL Vidi, qui a encore un match de plus que son dauphin.Après plusieurs mois de pause, la 1journée du championnat indien a commencé ce dimanche. La première affiche de cette nouvelle saison opposait Kerala Blasters à ATK, club de Calcutta. Et les locaux l'ont emporté 2-1 grâce à un doublé de... Bartholomew Ogbeche. L'ancien attaquant du PSG (2001-2005), vit et évolue en Inde depuis août 2018 et son arrivée en provenance de Willem II. Mais cet été, le Nigérian a quitté NorthEast United FC après l'arrivée d'Asamoah Gyan, et a signé à Kerala dont il fait déjà les beaux jours, à 34 ans.Décidément, le Vissel Kobe d'Iniesta et David Villa n'y arrive toujours pas après sa défaite contre le FC Tokyo ce samedi. Mais plus que cette défaite à domicile (1-3), c'est le magnifique but d'Arthur Silva qu'il faudra retenir, le défenseur brésilien ayant envoyé un véritable missile dans les cages d'Hiroki Iikura. Avec cette victoire, le club de la capitale reste deuxième, mais recolle au Kashima Antlers qui a concédé le match nul sur la pelouse de Consadole Sapporo (0-0).Pour protester contre la direction du club - qui ne paye pas leurs salaires depuis plusieurs mois - les Tiburones Rojos de Veracruz sont restés immobiles lors des premières minutes de jeu contre les Tigres d'André-Pierre Gignac et Eduardo Vargas. Les deux attaquants se sont servis de cette grève pour marquer un but chacun, créant l'incompréhension des supporters et des joueurs de Veracruz, choqués par ce manque de solidarité. À la fin du match - perdu malgré la réduction du score de l'ancien toulousain Colin Kazim Richards (1-3) - les indignés ont applaudi ironiquement leurs adversaires en signe de mécontentement. Crevard comme jamais, Gignac a inscrit-là son centième but dans le championnat mexicain. L'Histoire s'en souviendra.Il aura fallu attendre la 10journée d'Eredivisie pour voir les joueurs de Mark van Bommel s'incliner pour la première fois de la saison. Surtout, il aura fallu attendre que le PSV se déplace à Utrecht, qui a fait le match parfait ce samedi (3-0). Nick Viergever et Jorrit Hendrix n'ont pas aidé leurs coéquipiers en se faisant exclure chacun leur tour en deuxième mi-temps, laissant Adam Maher et Sean Klaiber enfoncer le clou. Avec cette défaite, conjuguée à la victoire de l'Ajax à Waalwijk grâce à des buts des intenables Dušan Tadić et Quincy Promes (1-2), le PSV est désormais à trois points des hommes d'Erik ten Hag.Ce jeudi, après une longue et grave maladie, Julia Kmiecik, la plus fidèle partisane du Wisła Kraków, est partie à l'âge de 91 ans. Elle était encartée au club de Cracovie depuis plus de 51 ans et au cours de cette période, elle n'a raté aucun match au Stade Henryk-Reyman. C'était également la mère du légendaire attaquant du Wisła, Kazimierz Kmiecik, international polonais qui a défendu les couleurs de l'équipe de Cracovie entre 1968 et 1982, avec un exil d'un an à Charleroi.Ce vendredi soir, alors que le Wisla accueillait Piast Gliwice, les joueurs et supporters ont rendu un hommage vibrant à Julia Kmiecik. Mais las'est une nouvelle fois inclinée (1-2), et pourrait même se retrouver avant dernière au classement à l'issue de cette 12journée. Son adversaire du soir grimpe provisoirement à la 2place derrière Pogoń, solide leader.Vivement chahuté cette semaine après une titularisation incompréhensible et un match médiocre contre l'Ukraine , João Mário est retourné à Moscou avec la gueule enfarinée et les oreilles qui sifflent. Mais le champion d'Europe 2016 n'en avait visiblement que faire ce vendredi à Grozny, contre l'Akhmat. Après l'ouverture du score de Aleksandr Kolomeïtsev, le milieu portugais a fait le break dans les dernières minutes de la rencontre (0-2), son tout premier but sous les couleurs du Lokomotiv Moscou dans le championnat russe. Avec ce succès, le club de la capitale prend la tête en doublant le Zénith Saint-Pétersbourg, vainqueur de Rostov (6-1), et Krasnodar, tenu en échec par le Dynamo Moscou ce dimanche (1-1).Il s'appellait Dave, c'était un supporter invétéré du FC Bâle, et il est mort ce samedi soir auParc Saint-Jacques quelques minutes avant le coup d'envoi du match entre Bâle et Thoune. Ce match de la 11journée du championnat suisse, remporté facilement par Bâle (3-1), est évidemment passé au second plan puisque la tragique nouvelle a été annoncée alors que les deux équipes venaient de rentrer sur la pelouse. D'après le quotidien suisse, Dave aurait fait un malaise et s'est effondré dans les tribunes. Les secours sont intervenus très vite à ses côtés, mais ils n'ont rien pu faire pour le sauver. RIP.Journée portes ouvertes du côté d'Antalyaspor, coincé dans le ventre mou du championnat turc depuis le début de saison. Après huit journées, cette victoire est la première de la saison pour Gençlerbirliği. Outre le triplé retentissant de Daniel Candeias, Giovanni Sio a inscrit un doublé, son tout premier dans le championnat turc depuis sa signature en provenance de Montpellier cet été. Dans les autres rencontres, Alanyaspor reste leader après sa victoire contre Rizespor grâce à un doublé de Papiss Cissé (5-2), Fenerbahçe (3) est allé s'imposer à Denizli (1-2) et Trabzonspor (2) a vaincu Gaziantep grâce à un but de Daniel Sturridge (4-1).