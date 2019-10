20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Quentin Beunardeau, Andrés Iniesta, Xavi, Jermaine Defoe, Yacine Brahimi ou encore Gianni Bruno.

Pays-Bas

Hakim Ziyech se balade

Portugal

Quentin Beunardeau inscrit son premier but, en Liga NOS

Belgique

Zulte Waregem et Gianni Bruno atomisent le Cercle Bruges

Écosse

Le Celtic perd, les Rangers prennent la tête

'That is quite simply a thing of beauty!'Watch Joe Chalmers open the scoring for @ICTFC with an incredible, curling shot at Tannadice ? pic.twitter.com/lVzSW6LG0u — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) March 3, 2019

Argentine

Maradona fête sa première victoire en dansant

#GELP baila y festeja Diego Armando Maradona. Esa rodilla es elástica pic.twitter.com/dXzmoLx3xd — Juan Manuel Bianchi (@jmbianchi20) October 5, 2019

Brésil

Fluminense remporte le Clássico Vovô

Grèce

Deuxième but en deux matchs pour, Jordan Faucher

Japon

Le gardien du Vissel Kobe se prend pour un regista

Autriche

Le Red Bull Salzbourg encore en balade

Etats-Unis

Le duel à distance entre Vela et Zlatan continue de plus belle

Are you kidding, Carlos Vela?! ?He breaks the single-season scoring record with the most Carlos Vela goal possible. (via @MLS)pic.twitter.com/a6nF45Q5Gm — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 6, 2019

Duel de Fennecs remporté par Yacine Brahimi

Qatar : Bounedjah buteur, Brahimi buteur et passeur. pic.twitter.com/uTs5XKopEl — Le Fennec (@LeFennec_DZ) October 5, 2019

Russie

Oleg Shatov défend tête au plancher

Turquie

Alanyaspor perd, mais reste leader

Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyon, VAR'da incelendikten sonra devam etti. pic.twitter.com/FiuroVSRwr — GOLALOOOOO (@golalooooo) October 6, 2019



Mexique

Un doublé et un selfie, pour Gignac

#Mexico ??? La selfie mágica de Gignac: nadie entiende cómo salió así? ¿Estaba preparada de antemano? ¿Era un filtro especial?➡️ https://t.co/Yex0ty5B85 pic.twitter.com/5kDXCjrhqy — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2019

Bulgarie

Ludogorets matte le Levski Sofia et fait le break

? 'Yolana, would you marry me?' - a marriage proposal marked tonight's crucial league clash between Ludogorets and Levski pic.twitter.com/DLTgtb27TO — mshumanov (@shumansko) October 6, 2019

Pologne

Lech Poznan humilie Wisla Cracovie

?? Lech Poznan vs Wisla Krakow 05/10/2019 ? poznanstyle pic.twitter.com/KdW4iCf5GA — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) October 5, 2019

Suisse

Les Young Boys Berne battent facilement le FC Zürich

Ukraine

Le Dynamo Kiev explose le Kolos Kovalivka

#DerbyDay 14 квітня 2010 року - ця дата увійшла у футбольну історію Києва. Derby Day Києва - мала честь уперше приймати у себе Оболонь-Арена.Оболонь 0-4 Динамо Київ. Голи: Андрій Шевченко (2), Жерсон та Роман ЗозуляПереконлива перемога динамівців та піроакція - LEGALAYS PIRO! pic.twitter.com/aTJ7EkcX1U — dynamo_ontour (@DynamoOntour) October 6, 2019

Suède

Hammarby remporte le duel au sommet, contre Djurgårdens

Danemark

Copenhague prend l'eau, à Brøndby

Par Maxime Renaudet

Déjà buteur cette semaine en Ligue des Champions contre Valence , le milieu marocain de l'Ajax était encore titulaire dans le onze d'Erik ten Hag ce dimanche. Contre Den Haag, il s'est à nouveau illustré dans les premières minutes de la rencontre en slalomant une défense adverse totalement attentiste.Avant de servir l'inéluctable Klaas-Jan Huntelaar, pour son cinquième but de la saison en Eredivise. Avec un second but inscrit par David Neres, l'Ajax l'a emporté 2-0 sans forcer. Ce qui permet aux Amstellodamois de rester leader du championnat, juste devant l'AZ et le PSV.Natif du Mans où il a évolué entre 2004 et 2013 avant de jouer à Nancy, Tubize et Metz, Quentin Beunardeau est le portier du CD Aves où évolue également Enzo Zidane. Avec une seule victoire pour sept défaites et la place de lanterne rouge, le club du Nord du Portugal vit un début de saison galère. Ce samedi, lors de la neuvième journée contre Tondela, CD Aves n'a cadré qu'une seule frappe sur douze tentées. En face, ça n'a été guère mieux mais il en aura suffi d'une seule pour que Tondela reparte avec les trois points. À un quart d'heure de la fin, après un tir repoussé par le défenseur brésilien Claudio Falcão... sur Beunardeau, le gardien français n'a pu que constater les dégâts de cetmalchanceux.Également bon dernier de son championnat, le Cercle Bruges de la Principauté de Monaco n'y arrive pas. En déplacement à Zulte Waregem ce samedi, les joueurs de Fabien Mercadal ont plongé en encaissant pas moins de six buts. Encore plus vexant, ils ont pris un doublé de l'ancien de la maison Gianni Bruno, dernier joueur du LOSC à avoir marqué en Ligue des Champions avant que Victor Osimhen ne score contre Chelsea cette semaine. Le Français Jérémy Taravel, bourlingueur belge de la maison Mogi Bayat, a inscrit le cinquième but de la partie contre son camp. Avant que Saido Berahino, autre espoir déchu, ne parachève le score. Heureusement, l'autre club de Bruges a remporté le duel au sommet contre Genk. Victoire 3-0 grâce à Hans Vanaken, Krépin Diatta et Emmanuel Dennis. Encore lui.Après un début de saison presque parfait - six victoires et un nul, en sept journées -, le Celtic Glasgow est enfin tombé ce dimanche sur la pelouse de Livingston (0-2). La faute à un carton rouge précoce de Ryan Christie (26), et à un manque de chance flagrant.Cette défaite permet aux Glasgow Rangers de Steven Gerrard de prendre la tête du classement, car eux ont facilement disposé d'Hamilton (4-0) avec un doublé de Jermain Defoe (36 ans). Hormis ce duel annuel, le magnifique but de Joe Chalmers est à revoir sans modération. Avec ce but, le joueur formé au Celtic fait le bonheur de Ross County, accroché part Saint Johnstone (2-2).Ça y est, Diego Armando Maradona a enfin remporté un match à la tête de Gimnasia La Plata. Et quel match puisque ce déplacement à Godoy Cruz, avant-dernier avant ce samedi, était le moment parfait pour qu'et ses troupes lancent leur saison.C'est chose faite, après cette victoire étriquée (4-2). Avec ce succès, le club de Maradona dépasse son adversaire du week-end et se donne de l'air. Suffisamment pour que l'idole argentine se laisse aller à quelques pas de danse, après la rencontre.Ce dimanche, le derby le plus ancien du Brésil prenait place au stade olympique João-Havelange de Botafogo. Le club de Rio de Janeiro n'était pas dans les meilleures dispositions pour préparer cette rencontre puisque les supporters du club ont réclamé cette semaine le départ du coach, Eduardo Barroca. S'il avait déjà réussi à battre Fluminense par le passé, il n'est pas parvenu à mener son équipe à la victoire.Les joueurs de Botafogo ont perdu sur la plus petite des marges (0-1) mais surtout, sur un but tout moisi du Colombien Yony González, qui a scoré d'une tête bien molle. Avec cette victoire, les coéquipiers de Nenê et Ganso se donnent de l'air et reviennent à deux points de Botafogo, 12au classement.Si l'Olympiakos n'avait pas battu l'Aris Salonique ce dimanche (2-1), l'AO Xanthi aurait été le nouveau leader du championnat grec grâce sa victoire ce samedi face au Panathinaïkos, toujours aussi mal en point avec une seule victoire au compteur. Quatrième du championnat en 2005, meilleur classement de toute son histoire, Xanthi réussit un début de saison quasi-parfait avec cinq victoires et une défaite.Contre le Pana, c'est l'ancien attaquant du Red Star Jordan Foucher qui a fait la différence. Entré à l'heure de jeu et buteur dans le temps additionnel, il a inscrit son deuxième but en deux matchs. Avec Thibault Moulin, ancien Caennais et Castelroussin, l'attaquant français se régale et attend de pied ferme la venue de l'Olympiakos, le 2 novembre prochain.Andrés Iniesta peut avoir la tête des mauvais jours. Son équipe, le Vissel Kobe, vient de prendre une fessée contre le Sanfrecce Hiroshima. Avec six pions dans la vue et seulement deux marqués, l'addition est salée.Pourtant, les coéquipiers d'Iniesta et David Villa ont réussi à égaliser à la 19minute. Avant d'en prendre deux, de réduire l'écart et de sombrer dans l'attentisme et la facilité. Surtout celle de leur portier, Hiroki Iikura, qui a voulu dribbler deux joueurs adverses alors qu'il était à plus de quarante mètres de ses buts. Avec cette treizième défaite de la saison, l'équipe de Thorsten Fink reste engluée dans le ventre mou du championnat japonais.Les week-ends se suivent et se ressemblent presqu'inlassablement, pour le Red Bull Salzbourg de Jesse Marsch. A priori vexés par leur défaite sur le fil contre Liverpool ce mercredi, les champions d'Autriche en titre ont dégommé le SC Rheindorf Altach d'Alex Pastoor sur le score de 6-0.C'est le septième match que Salzbourg remporte avec plus de quatre buts marqués, cette saison. Derrière, le LASK est loin d'être ridicule puisque les joueurs de Valérien Ismaël ont enchaîné avec une troisième victoire consécutive depuis le match nul 2-2 contre le Red Bull Salzbourg.Dans la conférence Ouest de MLS, les deux clubs de Los Angeles se tirent toujours la bourre même si Los Angeles FC caracole en tête avec 18 points d'avance sur son ennemi local. L'autre duel, entre Carlos Vela et Zlatan Ibrahimović, continue de faire des étincelles. Ce dimanche, les deux joueurs ont à nouveau marqué, entretenant ainsi la joute lancée par l'attaquant suédois en juillet dernier. Zlatan a marqué grâce à une douceur de l'intérieur de la surface, son 13but de la saison en championnat, mais son équipe a perdu 4-2 alors qu'elle avait le match en main. Dans le même temps, Carlos Vela en a inscrit un bien plus excitant. Trouvé dos au but des Colorado Rapids, le Mexicain a réussi à se retourner, avant d'envoyer une frappe dont l'effet brossé a laissé pantois Tim Howard. Auteur d'un triplé lors de cette victoire facile (3-1), Vela est plus que jamais meilleur buteur de MLS, avec six pions de plus que Zlatan. Alors, qui est le meilleur ?Deuxième au classement, l'Al Saad de Baghdad Bounedjah recevait l'Al Rayyan de Yacine Brahimi. Un duel de champions d'Afrique en titre, mais surtout une rencontre importante pour la lutte pour le titre. Baghdad Bounedjah pensait avoir remis les siens dans le match, en égalisant de la tête.Mais c'était sans compter sur Abdulaziz Hatem et Brahimi, qui ont retourné Al Saad en deux temps trois mouvements. Après cette défaite, le club de Doha - entraîné par Xavi - est troisième avec un match de retard. Juste derrière, Al Rayyan se replace et revient à égalité son adversaire du week-end.En Russie, le haut du classement n'a jamais été aussi serré depuis plusieurs années. Et pour cause : après douze matchs, le FK Rostov, le Lokomotiv Moscou, Krasnodar et le Zenith se partagent le trône avec 26 unités chacun. Derrière, le CSK Moscou ferme la marche des cinq avec 25 points.Cette bataille intense pour la première place n'est pas le fait russe le plus fou du week-end. Car contre Ural, Oleg Shatov s'est découvert des dons de défenseur tout terrain. Au sol, l'ancien espoir du Zenith a taclé de la tête pour empêcher une transmission adverse. Merci, la Russie.Drôle de week-end en Turquie avec la défaite du Fenerbahce contre Antalyaspor (0-1), le match nul entre Gençlerbirliği et Galatasaray (0-0) ou la victoire de Beşiktaş contre le leader Anlanyaspor (2-0) dans un match entaché d'erreurs d'arbitrage grossières.Malgré tout, l'équipe surprise de ce début de saison reste en tête. Devant Sivasspor et Konyaspor, respectivement deuxième et troisième du championnat turc. Après sept journées, les gros poissons vont devoir se réveiller.Déjà cinq fois buteur depuis le début de la saison, André-Pierre Gignac a répondu une nouvelle fois présent ce week-end contre Santos Laguna, deuxième du championnat mexicain. L'attaquant français de 33 ans a inscrit un doublé, portant ainsi son total de buts au Mexique à 115.En plus de permettre à son équipe de revenir peu à peu sur la tête du classement, il a célébré un de ses pions en se prenant en selfie comme Mario Balotelli ou Francesco Totti avant lui. Mais encore plus marketé que les deux Italiens, le Français l'a fait pour promouvoir un filtre Instagram créé par lui-même. Businessman.Dans les hautes sphères du championnat bulgare, le match entre Ludogorest et le Levski Sofia s'apparentait au premier gros duel de la saison pour le titre. Et pour cause, avant la rencontre, Ludogorest comptait seulement un point d'avance sur son adversaire du soir. Mais après leur victoire - grâce à un énième but de Claudiu Keșerü - les joueurs de Razgrad ont réussi à faire le break.Evidemment, la rencontre a été interrompue après que les ultras du Levski ont allumé des fumigènes dans tous les sens. Mais heureusement, d'autres supporters ont eu plus d'humour puisque l'un d'entre-eux a profité de ce duel au sommet pour demander sa compagne en mariage.Défait le week-end dernier dans le derby de Cracovie, le Wisla n'a pas gagné un seul match de championnat depuis le 30 août dernier. Le mal n'a pas été réparé ce samedi sur la pelouse du Lech Poznan, cinquième du dernier exercice.Les joueurs de Cracovie ont même subi leur plus lourde défaite de la saison, sur le score 4-0. Le dernier but de Lech Poznan a été inscrit par la jeune pépite, Filip Marchwiński. Déjà son deuxième, depuis le début de saison.Buteur cette semaine lors de la victoire 2-1 contre les Glasgow Rangers en Europa League, Christian Fassnacht a remis le couvert ce dimanche lors de l'affrontement contre une équipe de Zürich à nouveau décevante. Pour rappel, le Suisse avait quitté le FC Zürich car le club le jugeait trop petit alors qu'il n'avait que quatorze ans. Douze ans plus tard, c'est lui qui a mis les siens sur les bons rails. L'ailier de 25 ans a inscrit le premier, et le dernier but des Young Boys. Une victoire 3-0 qui permet aux coéquipiers de Guillaume Hoarau de revenir à une longueur du leader Bâle, tenu en échec à Saint-Gall (0-0). La jeunesse a du bon.Duel de l'oblast de Kiev, entre le Dynamo Kiev et le Kolos Kovalivka. Le petit club situé à 80 kilomètres au Sud de la capitale ukrainienne n'a pas réussi à résister aux assauts adverses, ce dimanche après-midi. Surtout en seconde période, lorsque l'arbitre de la rencontre a donné un penalty aux joueurs d'Oleksiy Mykhaylychenko et un carton à ceux de Ruslan Kostyshyn.1-0. Puis 2, puis 3 et un quatrième pour embellir cette victoire facile. Il y a dix ans, le Dynamo Kiev l'emportait sur le même score. Grâce à un doublé d'un certain Andriy Shevchenko.En déplacement sur la pelouse de Djurgårdens, leader du championnat, Hammarby a réussi le coup du week-end. Celui de l'emporter 2-1 grâce à un but de l'indéboulonnable Alexander Kačaniklić, ancien de Nantes et habitué de la rubrique. Avec cette victoire, l'équipe de l'ancien Canaris revient à trois points de son adversaire du soir et permet à Malmö de passer leader suite à sa victoire contre l'IK Göteborg. Le tenant du titre, l'AIK Solna, demeure également à l'affût alors qu'il ne reste plus que trois journées. Le verdict approche...Tenant du titre, le FC Copenhague s'est raté ce dimanche lors du choc contre Brøndby. Rien n'a marché pour le club de la capitale, qui a encaissé un premier but dès la sixième minute. Rebelote un quart d'heure plus tard, avant que la rencontre ne tourne au cauchemar. Malgré la réduction du score sur un CSC adverse, Copenhague a en effet complètement craqué par la suite.La faute à un carton rouge reçu par Rasmus Falk, et un second but de Kamil Wilczek. En tribunes, les ultras du club de la périphérie de Copenhague avait évidemment mis les bouchées doubles. Le fameux douzième homme.