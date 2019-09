20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de David Villa, Cédric Bakambu, Grzegorz Krychowiak, Joris Delle, Diego Maradona ou encore Claudiu Keșerü.

Argentine

Diego Maradona rate sa première

Belgique

Le FC Bruges remporte le derby de la Venise du Nord

?? Club Brugge away at Cercle Brugge 14/09/2019 pic.twitter.com/UQjlGvnUSo — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) September 15, 2019

Pays-Bas

Après son but contre l'Allemagne, Donyell Malen inscrit un quintuplé

Donyell Malen is the first PSV player to score 5+ goals in a single Eredivisie game since Lambertus Theunissen in 1964.An absolutely astonishing display. pic.twitter.com/VrRwPrHW7n — Squawka Football (@Squawka) September 14, 2019

Portugal

Braga s'insurge contre la VAR

E aqui, onde estava o VAR? Porque não alerta o árbitro para este penálti claro sobre o Esgaio e o chama logo depois para expulsar um jogador do SC Braga? pic.twitter.com/YKph1kVMlR — SC Braga (@SCBragaOficial) September 13, 2019

Japon

David Villa continue de marquer

Autriche

Erling Braut Håland a déjà marqué 14 fois en 8 matchs

Erling Braut Håland (19) in all competitions for FC Red Bull Salzburg this season:• 8 appearances• 14 goals• 4 assistsDirectly involved in a goal every 37 minutes. That's obscene. pic.twitter.com/n7wdqBHMfM — Scouted Football (@ScoutedFtbl) September 14, 2019

Cédric Bakambu se fait insulter par ses supporters

À Beijing Guoan fan shouted at Cederic Bakambu 'f** useless' and a string of cursing words after Guoan tied Shenzhen and wasted a chance to catch up with Evergrande. Despite equalizing for Guoan, the most expensive African player missed a few easy goalscoring chances as usual. pic.twitter.com/LXk9ODCKnx — Titan Sports Plus (@titan_plus) September 13, 2019

Écosse

Premier but d'Anthony Andreu avec Saint Mirren

Ibrahim Amada marque grâce à un missile téléguidé

?️ Madagascar's Ibrahim Amada, who made 173 appearances in the Algerian league with various clubs like JS Kabylie, ES Sétif and MC Alger, scored a rocket in the Qatari league today with his new club Al-Khor ! ?? pic.twitter.com/o7KLPUpZfR — DZfoot English ?? (@DZfoot_EN) September 13, 2019

États-Unis

Nani marque un doublé et sauve Orlando

NANI PUTTING THE TEAM ON HIS BACKWhat. A. Finish. #ORLvNE pic.twitter.com/J16iF1BnDh — Major League Soccer (@MLS) September 15, 2019

Russie

Grzegorz Krychowiak régale

GRZEGORZ KRYCHOWIAK, LE NUMERO 9 DE TON NUMERO 9 PREFERE!Quatrième but pour le Polonais avec le Loko cette saison. Incroyable! pic.twitter.com/JNz8FSEBbV — Pilka & Nozna ?? (@OwskiMateusz) September 14, 2019

Bulgarie

Six buts en sept matchs pour Claudiu Keșerü

Serbie

Premier match et premier but pour Lazar Marković

Turquie

Beşiktaş perd, Domagoj Vida et Mohamed Elneny exclus

[ VIDÉO] ?? #SüperLig C'était bouillant entre Kayode et Elneny ! Coup de coude puis coup de pied ! Résultat : une double expulsion !https://t.co/zCBIftLywZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2019

Afrique du Sud

Première titularisation pour Joris Delle avec Orlando Pirates

Grèce

Mathieu Valbuena et Youssef El Arabi cartonnent Volos

Mexique

Les fesses d'Alexis Vega et une pluie de cartons rouges

What a strike from Alexis Vega pic.twitter.com/wkqbV0q2y7 — Liga MX DFS (@LigaMXdfs) September 15, 2019

Brésil

Le lob audacieux de Gabigol

Gabriel Barbosa señoras y señores ??. Este gol se merece ser retwitteado una y otra vez.pic.twitter.com/ZgvwWh8wf9 — Pablo Carranza(@PabloCarranzaOK) September 15, 2019

Pologne

Le but somptueux du Slovène Saša Živec

Pierwszy mecz po przerwie nie zawiódł @ZaglebieLubin zdobyło aż 5⃣ goli, na szczególne wyróżnienie zasłużył techniczny strzał Sasy Zivca!#ZAGWPŁ 5:0 pic.twitter.com/SRlWrptdX5 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) September 13, 2019

Ukraine

Le Dynamo Kiev continue de patiner

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Intronisé entraîneur de Gimasia La Plata, bon dernier du championnat argentin, Diego Maradona était attendu au tournant ce dimanche pour son premier match sur le banc de son nouveau club. Opposée au Racing, l'équipe d'n'a pas réussi à remporter la première rencontre de la saison. Pourtant, en égalisant peu après le retour des vestiaires, le club de La Plata pensait avoir fait le plus dur. Mais deux minutes plus tard, le Racing reprenait l'avantage, laissant le stade Juan-Carmelo-Zerillo bouche bée. Avec un seul petit nul en six journées, la nouvelle équipe de Maradona reste dernière du championnat argentin. Clairement pas de quoi s'en mettre plein les narines.Avant d'affronter Galatasaray ce mercredi en Ligue des champions, le FC Bruges était en déplacement chez son voisin et ennemi du Cercle, club satellite de l'AS Monaco. Invaincus en Jupiler League depuis le début de saison, les joueurs de Philippe Clément n'ont pas tremblé et l'ont emporté facilement 2-0 grâce à des buts de Krépin Diatta - vice champion de la CAN 2019 avec le Sénégal - et Emmanuel Dennis. Avec ce succès, le FC Bruges est deuxième, à une longueur du Standard de Liège qui a joué un match de plus. Pour les troupes de Fabien Mercadal, le début de saison est bien plus difficile puisqu'ils pointent à la 14place, avec une victoire et six défaites au compteur.Déjà buteur contre lalors de la victoire des Pays-Bas en éliminatoires de l'Euro 2020, Donyell Malen a encore fait parler de lui. Cette fois-ci, le poulain de Mino Raiola s'est fait remarquer grâce à un quintuplé lors de la victoire des siens contre Vitesse Arnhem (5-0). Le Néerlandais de 20 ans - formé à l'Ajax puis à Arsenal - a marqué une fois du droit, deux fois de la tête et deux fois sur penalty. De quoi entrer dans l'histoire tout en permettant au PSV de rester scotché aux basques de l'Ajax en tête du classement d'Eredivisie.Il n'y a pas qu'en Ligue 1 que la VAR continue de faire rager et pester. Au Portugal aussi, et notamment du côté de Braga qui se déplaçait à Setúbal. Les joueurs de Ricardo Sá Pinto ont perdu 1-0 et se sont montrés scandalisés après que l'arbitre de la rencontre - Hélder Malheiro - n'a pas fait appel à la VAR pour siffler un penalty en leur faveur. Quelques minutes après, il se tournait pourtant vers le car régie pour brandir un carton rouge à Fransérgio. Après la rencontre, le club de Braga a ouvertement montré son mécontentement sur les réseaux sociaux, se demandant «» Mis à part ça, Enzo Zidane a inscrit son second but de la saison avec le Desportivo Aves, défait 5-1 sur la pelouse de Guimarães.Alors qu'il fêtera début décembre ses 38 ans, David Villa continue de régaler. Au Vissel Kobe depuis novembre 2018, l'attaquant espagnol a marqué le 11but de la saison ce samedi, lors de la 26journée de J-League contre Matsumoto Yomaga (2-1). L'ancien du Barça n'a pas perdu sa classe et son élégance, et encore moins sa qualité de frappe. Excentré à gauche de la surface, Villa s'est joué de deux défenseurs avant d'envoyer le cuir à l'opposé, bien aidé par un gardien peu inspiré. Malgré sa victoire 2-1, le Vissel Kobe est 9et reste englué dans le ventre mou du championnat japonais.Arrivé au Red Bull Salzbourg en janvier 2019, en provenance de Molde, Erling Braut Håland continue d'impressionner. Le natif de Leeds en est déjà à 14 pions marqués en seulement huit matchs alors que ses six premiers mois en Autriche avaient été timides. Cette saison, en sept journées de championnat, il a marqué au moins un but à chaque match depuis la 2journée. Surtout, ce samedi, il a largement participé à la déculottée infligée à Hartberg (7-2), inscrivant un triplé retentissant, son second de la saison après celui inscrit en coupe contre Parndorf mi-juillet.Ce samedi à l’occasion de la 24journée du championnat chinois, le Beijing Guoan de Bruno Genesio a réussi à obtenir un match nul dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Le but égalisateur est l'œuvre du Congolais Cédric Bakambu, son sixième de la saison en championnat. Grâce à ce but, le club de la capitale conserve sa 2place au classement, quatre points derrière le leader Guangzhou. Malgré ce nouveau pion, Bakambu s'est fait épingler par ses supporters à la fin de la rencontre en lui signalant son inutilité. Clairement pas la meilleure solution pour voir l'ancien de Villarreal rester en Chine.Formé à l'AS Monaco avant des expériences multiples en Suisse, Écosse et Angleterre, Anthony Andreu est un habitué du football britannique. Milieu relayeur français de 31 ans, le natif de Cagnes-sur-Mer était prêté la saison dernière à Hamilton Academy, par Coventry City. Cet été, il a décidé de rester en Scottish Premiership en s'engageant avec Saint Mirren, le quatrième club écossais de sa longue carrière. Ce samedi, sur la pelouse de Ross County, Andreu a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, le 13de sa carrière dans le championnat écossais. Le but égalisateur du Français n'aura pas été suffisant pour empêcher la défaite de Saint-Mirren (2-1), 10de Scottish Premiership après cinq journées.À 29 ans et après une première CAN disputée avec Madagascar cet été en Égypte, Ibrahim Amada continue de se régaler. Cet été, après plus de huit ans passés dans le championnat algérien, le milieu défensif s'est engagé avec Al Khor au Qatar. Déjà coutumier des lourdes frappes lointaines, Amada a remis ça contre Al Ahli ce vendredi. À la 32minute de jeu, il a envoyé une roquette dans le but du portier brésilien Ivanildo. Pas de chance, l'ancien de Liverpool Nabil El Zhar a égalisé sur penalty après la mi-temps, avant que son équipe l'emporte 3-2 à la 90minute.Bien mal en point en MLS avec une 10place dans la conférence est, Orlando City recevait New England dans la nuit de samedi à dimanche. Menés au score dès le quart d'heure de jeu, les joueurs de James O'Connor sont rapidement revenus au score grâce au Portugais Nani, 32 ans. Menés 3-1 à la mi-temps, les Floridiens ont fait un nouveau come-back en seconde mi-temps, d'abord grâce à Dom Dwyer, puis à nouveau Nani. L'ancien de Manchester United a enrhumé deux défenseurs grâce à deux feintes derrière la jambe d'appui, avant d'envoyer une frappe du pied gauche triomphante.Si Samuel Gigot a une nouvelle fois marqué pour le Spartak Moscou, Grzegorz Krychowiak a lui aussi régalé ce week-end. Transféré définitivement au Lokomotiv Moscou cet été contre 12 millions d'euros, l'ancien Parisien joue enfin libéré puisqu'il a marqué ce week-end son quatrième but de la saison lors de la victoire à Sotchi (0-1). Le Polonais de 29 ans semble même s'être découvert des talents de, tant ce but ressemble à celui d'un avant-centre rompu aux appels en profondeur.Voilà cinq longues années que Claudiu Keșerü a quitté l'Île de Beauté. Mais l'international roumain, en Bulgarie depuis 2015, continue de marquer malgré ses 32 berges. Ce samedi, pour le compte de la 9journée, l'ancien buteur nantais a marqué le premier but de Lodogorets lors de la victoire des siens contre l'Etar Veliko (2-0). Déjà buteur à six reprises depuis le début du championnat bulgare, Keșerü a surtout marqué son 104but sous les couleurs de Ludogorets. Soit deux fois plus qu'en Ligue 2, avec Libourne-Saint-Seurin, Tours et Angers.Formé au Partizan Belgrade, qu'il a quitté à l'été 2013 pour Benfica avec le statut de futur grand, Lazar Marković est de retour dans le club de ses débuts depuis le 3 septembre dernier. Pendant ce laps de temps, l'ailier de poche serbe a bourlingué à travers toute l'Europe : Portugal (Benfica, Sporting), Angleterre (Liverpool, Hull City, Fulham), Turquie (Fenerbahçe) et la Belgique avec Anderlecht. Libre de tout contrat cet été, le voilà donc de retour au Partizan. Le joueur de 25 ans n'a pas mis longtemps à se mettre en avant car ce samedi, il a inscrit son tout premier but de la saison lors de son premier match. Entré à la 73minute de jeu, il a parachevé le score de son équipe et pourrait rapidement prétendre à une place de titulaire.Rien ne va plus vraiment du côté de Beşiktaş, défait pour la seconde fois de la saison sur la pelouse de Gaziantep. Tout avait d'ailleurs mal commencé puisque après cinq minutes de jeu, Domagoj Vida était déjà exclu. Logiquement, Gaziantep menait 2-0 à l'heure de jeu, un quart d'heure avant qu'Olarenwaju Kayode et Mohamed Elneny échangent un coup de coude et un coup de savate, synonymes d'expulsion pour les deux. Programme parfait pour les locaux qui inscrivent alors rapidement un troisième but, avant untout à fait inutile du club stambouliote. Score final 3-2 et toujours une seule et petite victoire en quatre journées de championnat pour Beşiktaş.Alors qu'il pourrait rapidement devenir le premier Français de l'histoire à participer à un match de Ligue des champions d'Afrique, Joris Delle a joué son tout premier match du championnat sud-africain, contre Chippa United, ce week-end. Transféré du Feyenoord aux Orlando Pirates cet été, le portier français de 29 ans n'a pas réussi à valider son premiersous ses nouvelles couleurs, et ce, malgré la victoire des siens (2-1). Avec cette victoire, la seconde en cinq journées de championnat, les Orlando Pirates pointent à la 6place du classement, à deux points du leader Kaizer Chiefs.Avant de recevoir Tottenham ce mercredi soir en Ligue des champions, l'Olympiakos accueillait Volos ce samedi, pour le compte de la 3journée du championnat grec. L'équipe entraînée par Pedro Martins n'a fait qu'une bouchée de son adversaire en gagnant son troisième match sur trois de la saison, sur le score de 5-0. En marquant sur penalty à sept minutes du terme, Mathieu Valbuena s'est encore mis en évidence. Tout comme Youssef Al Arabi, qui a déjà marqué son deuxième but de la saison après s'être engagé en Grèce cet été, en provenance du Qatar.Après le départ de Jérémy Ménez du Club América, rien ne va plus dans le championnat mexicain. Ce week-end, alors qu'on jouait la 9journée de championnat d'ouverture, pas moins de sept cartons rouges ont été distribués. Sur les sept rencontres disputées, seule celle entre Tibujones Rojos et Cruz Azul a été vierge d'expulsion. Au milieu de tout ça, le joueur de Chivas Alexis Vega est venu apporter un peu de tendresse avec une frappe lointaine somptueuse et une célébration aussi audacieuse que déplacée.Prêté à Flamengo par l'Inter depuis le 31 décembre dernier, Gabriel Barbosa a retrouvé des couleurs au Brésil. Après son magnifique doublé contre Palmeiras au début du mois de septembre, l'attaquant de 23 ans a récidivé ce samedi lors du choc contre le Santos de Jorge Sampaoli. Seul et unique buteur de la rencontre grâce à un petit lob bien senti, le Brésilien peroxydé a permis à l'équipe de Jorge Jesus de prendre cinq points d'avance sur son adversaire du soir, et de rester leader devant Palmeiras. Surtout, Gabigol a déjà marqué 16 buts en 15 matchs joués avec Flamengo. De quoi imaginer un retour tonitruant en Europe ?Seulement 12du championnat polonais après huit journées de jouées, Zagłębie Lubin affrontait le Wisła Płock ce vendredi soir. Dès la 14minute de jeu, l'ailier slovène Saša Živec a fait admirer sa magnifique patte gauche en enveloppant une frappe qui est allée nettoyer la lucarne du portier adverse. Également auteur d'une passe décisive, l'ancien du CSKA Sofia a été le grand artisan de la victoire de Lubin 5-0.Début de saison ô combien difficile pour l'équipe d'Oleksiy Mykhaylychenko qui, après sept journées de championnat seulement, compte déjà 13 points de retard sur le Shakhtar Donetsk malgré un match en retard. Ce dimanche, les joueurs de Kiev se sont inclinés à domicile contre le Desna Tchernihiv (1-2), étonnant deuxième du championnat ukrainien. Avec cette seconde défaite de la saison, le Dynamo Kiev est 5au classement, bien loin de ses standards habituels. Une bénédiction pour le Shakhtar, triple champion en titre.