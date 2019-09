20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Milan Baroš, Federico Macheda, Yuri Zhirkov, Kóstas Mítroglou ou encore Vincent Sasso.

Kóstas Mítroglou régale à nouveau

Sebastián Coates provoque trois penaltys avant d'être exclu

Pluie de cartons rouge et défaite à la 99e pour Kayserispor

Triste 0-0 dans le Superclásico

M O N U M E N T À L70.000 HINCHAS#SuperClásico pic.twitter.com/S7r1pycPlh — River Plate Photos (@RiverPlatePho) September 1, 2019

Flamengo et Santos se tirent toujours la bourre

ESSE PITBULL É LESSE pic.twitter.com/TvTnxvWUTG — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) September 1, 2019

Les Cheminots s'offrent le derby de Sarajevo

Vicent Sasso marque pour la première fois dans le championnat suisse

L'Hajduk bat le Dinamo

Federico Macheda est en vie...

Yuri Zhirkov aussi...

Quel but ! Yuri Zhirkov ouvre le score pour le #Zénith 42’: Spartak 0-1 Zénith #SpartakZénith pic.twitter.com/meS8wrzx7q — Foot Russe (@FootRusse) September 1, 2019

Tchéquie

Mais également Milan Baroš

Le Old Firm au Celtic

Loris Arnaud, encore lui...

Le Slask Wrocław reste leader

Miło było zobaczyć znów taką frekwencję na @StadionWroclaw podczas #ŚLAPOG. Prawie 25.000 widzów i to pomimo dzisiejszego żaru z nieba. Krzesełkowy napis "Śląsk Wrocław" wreszcie niewidoczny podczas meczu.#MeczNaSzczycie pic.twitter.com/6WocjwA4kS — Roy Given ?? (@Roy_Given) September 1, 2019

Kate Jacewicz, première dame d'Australie

Premier but en MLS pour Nicolas Benezet

C’est le ballon qui vient sur ma tête c’est différent https://t.co/cth7hyRBZw — nico benezet (@NicolasBenezet) September 1, 2019

Anderlecht gagne enfin... face au Standard

Anderlecht vs Standard de Liège ? pic.twitter.com/HQN7jjN1QK — Kenshiro Daniels (@Kenchurro) September 1, 2019

Premier match avec le Tractor Sazi pour Kévin Fortuné

Le Dynamo Kiev perd encore du terrain sur le Shakhtar Donetsk

Le LASK Linz de Valérien Ismaël n'a pas encore digéré son élimination de C1

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si le nouvel attaquant de l'OM, Darío Benedetto, a fait des merveilles ce dimanche soir contre les, Kóstas Mítroglou continue de régaler du côté du PSV Eindhoven. Déjà buteur lors de la double confrontation contre l'Apollon Limassol en barrages de Ligue Europa, l'attaquant grec a remis le couvert contre le RKC Waalwijk ce dimanche (3-1).Si le Sporting avait l'opportunité ce samedi soir de prendre quatre points d'avance sur ses concurrents, Porto et Benfica, le défenseur uruguayen Sebastián Coates a mis à mal ce projet. Car en plus d'avoir provoqué trois penaltys, l'ancien de Liverpool a choisi ses moments : 4, 83et un dernier à la 88, une minute avant d'être exclu. Un récital de maladresse qui a permis à l'adversaire du soir, Rio Ave, de l'emporter 3-2.Fraîchement arrivé à Kayserispor, Emmanuel Adebayor était déjà titulaire pour le compte de la 3journée de Super Lig contre le Galatasaray de Fatih Terim, tenant du titre. Mais c'était sans compter la pluie de cartons rouges qui s'est abattue sur son équipe. Après l'expulsion d'Abdennour (65) et l'égalisation sur penalty de Belhanda, le match est devenu fou puisque l'ancien rennais Pedro Henrique (73), s'est lui aussi fait virer du terrain. À trois minutes de la fin, Ryan Babel a donné l'avantage aux Stambouliotes avant que l'entrant Emre Mor ne prenne un second carton jaune (89) et qu'Umut Bulut égalise pour Kayseri. Problème, l'ancien attaquant de Toulouse prend à son tour un rouge (90+5) et laisse ses partenaires à huit contre dix. Il n'en fallait pas moins pour qu'Adem Büyük donne la victoire au Galatasaray à la 99minute de jeu. Le PSG est prévenu.Avant de se retrouver lors d'une double demi-finale en Copa Libertadores, River Plate et Boca donnaient une première représentation ce dimanche soir dans un Monumental évidemment comble. Si les joueurs de Marcelo Gallardo ont été globalement dominateurs, ils ne sont pas parvenus à tromper Esteban Andrada. En face, l'entrée de Carlitos Tévez n'aura rien changé, mais au vu de la physionomie de ce Superclásico, le point obtenu par la troupe de Gustavo Alfaro leur permet de rester à porté de fusil de San Lorenzo, leader du championnat argentin. Rendez-vous au même endroit le 2 octobre prochain pour la demi-finale aller de Libertadores.Au Brésil, Flamengo et Santos continuent leur course en tête et profitent du match nul laborieux de São Paulo contre Grêmio. Santos est allé gagner sur la pelouse de Chapecoense (1-0). Du côté du Flamengo, l'addition a été plus salée puisque les joueurs de Jorge Jesus l'ont emporté facilement grâce à un doublé de Gabriel Barbosa et un bijou de Arrascaeta (3-0). Plus que ce score sans pitié, c'est la tête de Felipe Melo qu'il fallait admirer.Dans une ambiance à filer une diarrhée à Christophe Castaner, le derby de Sarajevo a tenu toutes ses promesses puisque sept buts ont été inscrits au cours de ce match entre Željezničar et le FK Sarajevo (5-2). Grâce à cette victoire de prestige, Željezničar - littéralement « les Cheminots » - a rattrapé et doublé son adversaire du soir au classement. Nouveau leader, la toute première équipe de Mehmed Baždarević attend de remporter à nouveau le championnat bosnien depuis 2013.Après Beira-Mar, Braga, Sheffield et Belenenses, le défenseur français Vincent Sasso a posé ses valises début juillet en Suisse, et plus précisément au Servette Genève. Véritable bourlingueur depuis son départ du FC Nantes en 2012, le natif de Saint-Cloud est surtout un joueur régulier et défenseur régulièrement décisif. Déjà confortablement installé dans le onze du Servette, il a inscrit son tout premier but en Suisse, permettant à son équipe de lancer un come-back éclair contre Xamax (2-2), bon dernier du classement.Nouvelle ambiance de feu ce week-end lors du classique croate entre Split et Zagreb. Et comme à Sarajevo, c'est l'équipe qui accueillait qui a gagné ce match (1-0), grâce à un but de Bassel Jradi et une sortie complètement raté de Dominik Livaković. Pas peu fier de sa performance, le milieu offensif danois s'est même permis de prendre un rouge à cinq minutes de la fin, sous l'ovation du stade Poljud.Encore régulièrement la risée des supporters anglo-saxons sur les réseaux sociaux, Federico Macheda continue malgré tout de marquer en Europe. Au Panathinaïkos depuis maintenant une saison, l'anciende Man U a inscrit son premier but de la saison contre l'OFI Crête ce samedi, soit le douzième de sa carrière avec la formation athénienne. Problème, le Pana était déjà mené 2-0 et le but de l'Italien est arrivé bien trop tard pour arracher le point du nul. L'éternelleNon, Yuri Zhirkov n'a pas encore pris sa retraite. Mieux encore, c'est lui qui a donné la victoire au Zénith ce dimanche contre le Spartak Moscou (1-0), d'un splendide boulet de canon dans la lucarne gauche de Maximenko. A 37 ans, l'ancienparticipe à la 21saison de sa carrière, jouant notammet pas moins de 300 matchs en première division russe. Grâce à sa légende vivante, l'équipe de Sergueï Semak est première ex-aequo avec le Kuban Krasnodar de Rémy Cabella, et Rostov, sauvé magistralement par Evgeny Chernov contre le Lokomotiv Moscou. Depuis retour dans son club formateur en 2014, Milan Baroš a tenté deux expériences au pays, une à Boleslav et une au Slovan Liberec. Mais en 2017, l'ancien attaquant lyonnais est de retour au Baník Ostrava, et a inscrit neuf et six buts lors de ses deux dernières saisons dans le championnat tchèque. À 37 ans, il se régale lors de sa 22saison chez les pros. Et ce week-end, à l'occasion de de la huitième journée du championnat tchèque, Baroš a marqué son premier but de la saison. Insuffisant malgré tout pour éviter la défaite des siens à Jablonec (2-1).Après seulement quatre journées de Scottish Premiership, le premierde la saison prenait place dans l'antre historique de l'Ibrox Park. Les joueurs de Neil Lennon ont ouvert la marque dès la 32minute de jeu, grâce à l'inévitable Odsonne Edouard qui a inscrit son cinquième but en sept rencontres contre l'ennemi juré, avant d'être imité par ce bon vieux Johnny Hayes dans les arrêts de jeu (0-2). Stevie G peut faire la moue, c'est bien le Celtic qui sort leader de cette rencontre. Habitué de la rubrique, Loris Arnaud continue de s'éclater en Indonésie. L'ancien « Titi parisien » a inscrit son premier doublé de la saison ce samedi contre Borneo (2-2). Avec ces deux buts, l'attaquant français - transféré de Persela à TIRA-Persikabo en janvier dernier - porte son total à sept réalisations. Mais avec ce match nul, le club d'Arnaud compte également sept points de retard sur le leader Putra, qui a un match en moins.Treizième sur seize de la saison régulière précédente, le Slask Wrocław continue de surprendre en Pologne puisque après un nul obtenu face à son dauphin, Pogon, le club de la capitale reste leader. Mais la plaisanterie pourrait bientôt cesser car derrière, le Legia Varvosie, le Wisła Cracovie et Jagielliona poussent fort et se rapprochent dangeureusement.Présente au Mondial 2019 en France, Kate Jacewicz va être la première femme à arbitrer lors du championnat australien, qui ne reprendra ses droits qu'en octobre. Après Bibiana Steinhaus, Nicole Petignat et plus récemment Stéphanie Frappart, cette arbitre locale de 34 ans rentre à son tour dans l'histoire des sifflets.Après seulement quatre matchs, deux titularisations et une adaptation éclaire, l'ancien guingampais a marqué le tout premier but de sa carrière en Major League Soccer, ce dimanche, contre New England. Et pour une fois, le Français de 28 ans a marqué de la tête. Une chose rare que Nicolas Benezet a tourné en dérision sur les réseaux sociaux. Malgré l'égalisation du Gustavo Bou, et un match nul décevant (1-1), Toronto et Benezet sont septièmes de la conférence Est, une place qui leur permettrait de se qualifier pour lesSans son entraîneur-joueur Kompany, blessé, Anderlecht a enfin remporté une rencontre cette saison lors du Clasico contre le Standard de Liège. Ce dimanche, aucun fumigène n'est venu entraver la partie et sans Nasri, Kana, ou Amazu, les Mauves prennent une sacrée bouffée d'air frais grâce au but du jeune latéral belge Alexis Saelemaekers (31). Avec ces trois points acquis dans la douleur, Anderlecht monte à la 13place du classement tandis que le Standard conserve provisoirement sa place de leader, devant le FC Bruges.Parti en Iran le 20 août dernier à la suite d'une proposition de contrat irrefusable du Tractor Sazi, Kévin Fortuné a joué son tout premier match dans le pays d'Ali Daei, face au Persepolis lors de la deuxième journée de Ligue Pro Iran. Coup de pot pour lui, son équipe l'a emporté 1-0 et reste ainsi invaincu en ce début de saison.En Ukraine, après seulement six journées de jouées, le Dynamo Kiev d'Oleksiy Mykhaylychenko compte dix points de retard sur le Shakhtar malgré un match en moins par rapport au leader du championnat. Ce samedi, en déplacement à Zorya, entraîné par l'ancien du Werde Brême, Viktor Skripnik, le Dynamo s'est fait bêtement rejoindre au score alors qu'il menait 2-0 à la 36minute de jeu. Dans le même temps, les joueurs du Shakhtar se sont balladés dans le derby de Donetsk, contre l'Olimpik (4-0). Avec déjà 19 buts inscrits, l'équipe de Luís Castro continue de marcher sur l'Ukraine du football.Éliminé de la course à la Ligue des champions contre le FC Bruges cette semaine, les joueurs de Valérien Ismaël retrouvaient le championnat ce week-end, à domicile, contre Wolfsberg. Mais encore la tête ailleurs, l'équipe de Linz a une nouvelle fois craqué en fin de rencontre, sur un but de l'ancien de Twente : Michael Liendl. Avec cette deuxième défaite de la semaine, le LASK laisse revenir sur lui son adversaire du week-end, tout en laissant filer le Red Bull Salsbourg, solide leader. Sinon, le derby de Vienne a été comme à son habitude : très animé en tribunes.