20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite de prendre quelques nouvelles de Yannick Boli, Éric Bauthéac ou encore Youssef El-Arabi.

Porto s’offre le Benfica Lisbonne

Une première difficile pour Hamilton avec Hamilton

Yannick Boli va bien merci pour lui

Fernando Torres tire sa révérence

La panthère Gomis rugit toujours

3️⃣ أهداف? لاعب الأسبوع في مرحلة الذهاب? تواجد في فريق الأسبوع✅ تأهل لربع النهائي الجماهير تختار بافيتمبي غوميز كأكثر اللاعبين تأثيرًا في ثمن نهائي #دوري_أبطال_آسيا ? pic.twitter.com/H4KOinlzA6 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 21, 2019

Tonnerre de Brest

Première réussie pour Éric Bauthéac

Belgique

Yousef El-Arabi profession buteur

Crivelli n’a pas suffit

French forward Enzo Crivelli scores a sumptuous league debut goal for Istanbul Başakşehir - moved from Ligue 2 side Caen this summer. pic.twitter.com/lfEukJ9zgH — Get French Football News (@GFFN) August 24, 2019

Un trajet de 12 heures pour un 0-0

Le suspense est à son comble

Le retour de Gago

Willem II premier

New York est bleu ciel

Djurgårdens y est presque

Tetê, la tête sur les épaules

Borven enchaîne les pions

Copenhague est inarrêtable

Liverpool prend la tête

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est peu dire que le début de saison du FC Porto était délicat. Avec une défaite lors de la première journée de Liga Nos face à Gil Vicente (2-1). Puis une élimination en tour préliminaire de Ligue des champions contre Krasnodar. Sauf qu’un dragon blessé, reste un dragon. Et les hommes de Sérgio Conceição se sont relevés pour cracher du feu sur ceux du Benfica Lisbonne lors du choc entre Porto et le SLB au Estádio da Luz. Une victoire 2-0 obtenue grâce à des pions de la nouvelle recrue offensive Zé Luis et de l’inévitable Moussa Marega . Sinon, Enzo Zidane a planté son premier but avec Aves. Bon, cela n’a pas empêché son club de s’incliner 5-1 à Rio Ave.Il n’y a pas de hasard dans la vie. C’est ce qu’a dû se dire le club de Hamilton lorsqu'il a engagé dans son centre de formation le défenseur Jamie Hamilton. Un prodige selon plusieurs recruteurs européens. Sauf que cela ne s’est pas vu pour son premier match en championnat où le gamin de 17 piges a tenu 20 minutes avant de se faire exclure et provoquer la défaite des siens face à Motherwell (1-3). Une ironie qui ne fait pas rire le Celtic et les Rangers qui continuent d’enchaîner les victoires.Formé au Paris Saint-Germain puis passé par Le Havre et Nîmes, Yannick Boli a décidé de quitter la France en 2011 et d’entamer un véritable tour du monde. C’est ainsi que le neveu de Basile est passé par la Bulgarie, l’Ukraine, la Russie, la Chine, les États-Unis avant d’atterrir en Thaïlande en février dernier. Et visiblement Yannick Boli s’est vite acclimaté au championnat puisqu'il vient de claquer ses huitièmes et neuvièmes buts de la saison pour offrir la victoire à Ratchaburi face à Chainat (2-1). Il faut dire qu’il n’est pas totalement dépaysé puisqu'il partage le cuir avec Steeven Langil et Lossémy Karaboué.Et oui, un enfant aussi a le droit de partir à la retraite. Après 18 ans d’une longue et belle carrière, Fernando Torres a définitivement rangé ses crampons au placard après une rencontre disputée avec son club de Sagan Tosu face au Vissel Kobe d’Andrés Iniesta et de David Villa. Sauf que ses compatriotes n’ont pas fait le moindre cadeau à la légende de l’Atlético de Madrid qui s’incline donc 6-1 pour son dernier match en carrière. Un match à l’image de sa fin de carrière en somme.Auteur de 21 buts la saison dernière, Bafétimbi Gomis compte bien faire encore mieux cette année. Et il l’a montré en claquant un doublé avec Al-Hilal lors de la première journée du championnat d’Arabie saoudite face à Abha. Un match qui a aussi vu le coéquipier de l’ancien marseillais, Sebastian Giovinco se montrer décisif avec un but. Les GG d’Al-Hilal sont déjà dans la place.Le championnat Biélorusse est une ligue avec seize équipes de football et à la fin c’est le BATE Borisov qui gagne. Sauf que cette hégémonie qui dure depuis 2006 - soit treize titres consécutifs - pourrait bien s’arrêter cette année. En tout cas, le Dynamo Brest, dont le meilleur résultat est une troisième place en 1992, est bien parti pour faire tomber le BATE Borisov. Vainqueur 6-2 face au Energetik-BDU Minsk, le club de Pavel Nekhajchik, auteur d’un triplé, conserve la tête du championnat. À deux longueurs du BATE Borisov. Le choc entre les deux équipes du 25 septembre va être succulent.Il existe deux types de personnes. Ceux qui aiment recevoir des cadeaux le jour de leur anniversaire. Et ceux qui aiment en donner. Éric Bauthéac, lui, fait clairement partie de la seconde catégorie. Arrivé chez l’Omonia Nicosie cet été après deux ans au Brisbane Roar FC en Australie, l’ancien Niçois a débuté sa carrière à Chypre par un but pour valider la victoire des siens face à Doxa (0-2). Avant d’offrir une tournée générale à toute l’équipe dans la foulée ?Les journées se suivent et se ressemblent pour Anderlecht qui n’a toujours pas remporté la moindre rencontre de Jupiler Pro League après cinq journées. Et visiblement, ce n’est pas le rôle d’entraîneur-joueur de Vincent Kompany qui posait problème puisque les Mauves se sont de nouveau inclinés face à Genk (1-0) alors que l’ancien défenseur de Manchester City n’est désormais plus que capitaine les jours de match. Rien ne va plus donc pour Vincent Kompany qui a même dû déclarer forfait pour les prochains matchs de la Belgique après être sorti sur blessure face à Genk. Anderlecht va vite savoir si le problème se nomme Vincent Kompany.Meilleur buteur du championnat du Qatar en 2017 et 2018 et second du classement en 2019, Youssef El-Arabi est devenu un buteur en série. Un vrai. Et il l’a prouvé lors de la première journée du championnat grec en offrant la victoire à son nouveau club de l’Olympiakos, inscrivant le seul pion de la rencontre sur penalty. Pas une surprise pour les suiveurs du Stade Malherbe de Caen version 2010-2011 avec Alexis Thébaux, Nicolas Seube, Benjamin Nivet ou encore l’immense Yohan Mollo.Relégués en Ligue 2 avec le Stade Malherbe de Caen, Yacine Bammou et Enzo Crivelli sont partis chercher du bonheur en Turquie. Et visiblement le pays leur va bien puisque Bammou n’a eu besoin que de deux minutes pour inscrire son premier pion de la saison avec Alanyaspor (4-1 contre Kasımpaşa). Tandis que Enzo Crivelli a claqué un véritable bijou avec Başakşehir lors du choc face au Fenerbahçe. Lancé sur le côté droit, l’ancien angevin a pris toute la défense de vitesse avant de lâcher une louche de l’extérieur du pied pour battre le portier adverse. Malheureusement pour Başakşehir, cette ouverture du score n’a pas suffit puisque Vedat Muriqi a égalisé, avant que Nabil Dirar n’offre la victoire au Fenerbahçe dans le temps additionnel. Tout va bien donc pour le Fener cette saison. Si on met de côté l’arrivée probable d’Adil Rami 10 000 kilomètres, 12 heures d’avion, c’est le trajet qu’ont effectués les joueurs du Luch Energiya Vladivostok pour affronter Baltika dans l’enclave russe de Kaliningrad lors de 10journée de la seconde division russe. Soit le plus long déplacement au monde pour un match de championnat. Et comme trois des cinq derniers matchs entre les deux équipes, le score s’est terminé par un vilain 0-0. Sympa pour les supporters qui ont effectué le déplacement. Sinon, dans l’élite, le Zénith Saint-Pétersbourg a essuyé sa première défaite de la saison contre Ufa (1-0) et a donc vu Krasnodar, le Spartak Moscou, le Lokomotiv et Rostov les rejoindre en tête du championnat après sept journées. Comment dit-on "serré" en russe ?5 matchs, 5 victoires. Tel est le bilan du Slovan Bratislava et de Žilina avant leur affrontement. 5 matchs, 5 victoires, 1 match nul. Tel est leur nouveau bilan après leur match nul 1-1. Une rencontre lors de laquelle Rafael Ratão a ratão un penalty, avant d’ouvrir le score dans la seconde. Miroslav Kacer, lui, n’a pas tremblé pour égaliser sur penalty. Heureusement pour Žilina que André-Pierre Gignac ne joue pas au Slovan Bratislava.Le monde du football avait quitté Fernando Gago en larmes après sa blessure en finale de Copa Libertadores le 9 décembre 2018. Une troisième rupture du tendon d’Achille qui aurait pu sonner la fin de carrière de celui qui a vu Boca Juniors ne pas renouveler son contrat. Sauf que le milieu de 33 ans a un mental d’acier et l’a prouvé en signant au Vélez Sársfield et en foulant de nouveau une pelouse 258 jours après son dernier match. Et Fernando Gago a pu terminer la rencontre avec le sourire puisque Velez s’est imposé 3-1 face aux Newells Old Boys malgré un but de l’éternel Maxi Rodríguez.Les rencontres de l’Ajax et du PSV reportés, Willem II en a profité pour prendre la tête de l’Eredivisie après sa victoire face au FC Emmen (2-1). Une victoire obtenue grâce à un doublé de l’attaquant allemand de 21 ans, Mats Köhlert. Un homme qui devrait logiquement signer à l’Ajax l’été prochain. Puis au Bayern Munich en 2022.En NBA, le derby de New York risque de ne pas être très serré cette année vu la différence entre les deux équipes. Heureusement pour le suspense, la MLS est là puisque seulement trois points séparaient New York City et les Red Bulls avant ce derby. Sauf que City devance désormais son colocataire de la Grosse Pomme de six points après sa victoire 2-1 grâce à des réalisations de Maximiliano Moralez et de Heber. Avec ce succès, New York City peut espérer prendre la tête de la conférence-Est puisque les coéquipiers de Maxime Chanot comptent toujours un match de retard sur le leader d’Atlanta. Une place que n’est pas prête d’occuper les New York Knicks en NBA.À la recherche de son douzième titre de champion de Suède depuis 2005, Djurgårdens s’est grandement rapproché de son rêve après sa victoire sur la pelouse de Malmö (0-1). Un match lors duquel Mohamed Buya Turay a claqué son dixième but de la saison et où le vétéran Markus Rosenberg a vu son penalty repoussé par Tommi Vaiho. Avec ce succès, Djurgårdens compte désormais quatre points d’avance sur l’AIK Stockholm à neuf journées de la fin du championnat.Et ça continue encore et encore. Ça ? L’histoire d’amour entre les Brésiliens et le Shakhtar Donetsk. Et c’est ainsi que Tetê, jeune ailier brésilien de 18 ans arrivé cet été en Ukraine, a profité de la réception de Mariupol pour claquer un doublé (5-1). Ses deux premiers buts avec le Shakhtar Donetsk. On se dit à dans 3 ans à Manchester City.Décidément, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Auteur de seulement cinq pions en 21 matchs la saison dernière avec ODD, Torgeir Borven a déjà triplé son total après 19 journées. Pas étonnant donc de voir ODD accrocher Molde - grâce à un doublé de Borven - et pointer à la troisième place. Loin de la neuvième place de la saison dernière. Comme quoi ça aide d’avoir un attaquant qui plante des buts. N’est-ce pas l’Olympique de Marseille ?Ce match face au FC Nordsjælland devait être le premier gros test du FC Copenhague cette saison. Et force est de constater que les champions en titre ont parfaitement réussi leur test en s’imposant 3-1 grâce notamment à un doublé de Pieros Sotiriou. Résultat, avec sept victoires en autant de matchs, le FC Copenhague garde la tête du championnat danois. Mais attention, Midtjylland - vainqueur de Sønderjyske -, n’est qu’à deux petits points derrière. Comme chaque année, le duel entre les deux équipes devrait animer la saison.Si les dirigeants de la Fédération uruguayenne se sont creusés la tête pour imaginer le déroulement du championnat avec un règlement aussi compréhensible que la Ligue des nations , l’imagination a manqué au moment de trouver des noms de clubs. Et c’est ainsi que River Plate, Boston et Liverpool sont présents. Et si lesn’ont toujours pas gagné la Premier League, les, eux, attendent toujours un sacre de première division. Et celui-ci pourrait arriver cette année puisque Liverpool a pris la tête du groupe B après sa victoire sur la pelouse de Rampla Juniors (1-2). Et ce malgré le combo but + carton rouge de Agustin Ocampo. Le regen de Lucas Ocampos dans