20 choses à retenir sur 20 championnats étrangers

Il n'y a pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga le week-end. La preuve avec vingt choses à retenir, sur vingt championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Bacary Sagna, Bruno Génésio, Vincent Kompany, Nenê ou encore Alexander Farnerud.

Le FC Porto commence sa saison par une défaite

Pedro Henrique quitte le PAOK

Nenê marque avec Fluminense... avant de se faire expulser

L’ancien Milanais Sebastián Gamarra dispute son premier match avec Oriente Petrolero

Gignac glisse un triplé contre Necaxa

Bacary Sagna a inscrit son premier but en MLS

Les Brésiliens continuent d'enflammer la J-League

Génésio et Pékin laissent filer Guanzhou

Indonésie

Loris Arnaud inscrit son quatrième but de la saison

Le Shakhtar Donetsk remporte le choc contre le Dynamo Kiev

Śląsk Wrocław maîtrise à merveille les coups francs indirects

Le triste match nul entre Ludogorest et le CSKA Sofia

Les ultras du NK Maribor enflamme la Drave pour les trente ans

L'Ajax éclate Emmen 5-0

Malcom a croisé Njie

Le Celtic continue d’atomiser ses adversaires

Anderlecht n’a toujours pas gagné

Déjà deux rouges en quatre matchs pour un joueur de Xamax

Alexander Farnerud score toujours

Le derby de Riga a donné son vainqueur

Le championnat portugais reprenait également ses droits ce week-end. Si Benfica, le tenant du titre, a parfaitement lancé sa saison en étrillant Paços Ferreira à la suite d'une victoire 5-0, ce n'est pas le cas du FC Porto.Les joueurs de Sérgio Conceição étaient en déplacement à Vil Gicente, qui jouait en troisième division la saison passée et qui fêtait son retour direct au plus haut niveau après avoir eu gain de cause dans l'affaire Mateus vieille de plus de dix ans. Sur le terrain, Porto s'est fait surprendre (2-1) et concède déjà sa première défaite de la saison. Pourtant, le remplaçant d'Iker Casillas Agustín Marchesín a tout fait pour sauver les siens.Acheté par le PAOK Salonique au Stade Rennais en janvier 2017, Pedro Henrique a depuis bien bourlingué. Après un prêt à Qarabağ, un autre à Astana et seulement une toute petite trentaine de matchs joués sous les couleurs de l'équipe grecque, le milieu brésilien s'est engagé cette fois-ci en Turquie. Direction Kayserispor, pour le joueur de 29 ans. Il y retrouvera Brice Dja Djédjé, Umut Bulut et Aymen Abdennour. Une belle brochette de vainqueurs.Arrivé mi-juillet à Fluminense après une saison à São Paulo, Nenê jouait seulement son troisième match sous ses nouvelles couleurs ce dimanche lors de la quatorzième journée du championnat brésilien. Mené 2-0 à cause notamment d'un but de l'ancien du Betis Séville Ricardo Oliveira, Fluminense a réduit le score à deux minutes de la fin grâce à Nenê. Sauf que l'ancien Parisien a reçu deux cartons jaunes dans le temps réglementaire, juste avant de se révolter pour son exclusion au micro d'une journaliste brésilienne. Ambiance.Ancien grand espoir du football bolivien, Sebastián Gamarra est revenu au pays cet été après un exil italien qui l'aura fait passer par le Milan AC et plus récemment par Pise. Il s'est engagé avec Oriente Petrolero, club présidé par l'ancienne gloire bolivienne Ronald Rales (99 sélections). C'est d'ailleurs avec l'ancien numéro de son président qu'il a joué son tout premier match sous ses nouvelles couleurs, ce vendredi soir contre San José. L'épisode 2 de Gamarra arrive bientôt.On a l'impression qu'André-Pierre Gignac claque des doublés ou triplés tous les week-ends, au Mexique. Et ce n'est pas loin d'être vrai, puisqu'il a déjà scoré quatre fois en quatre rencontres lors du tournoi d'ouverture du championnat mexicain. De la tête, en force ou avec finesse, Dédé sait vraiment tout faire. Rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être sous les couleurs de Boca.Au coude-à-coude dans la bataille pour l'accession au play-off, Montréal Impact se déplaçait à Chicago ce dimanche. Menés au score 2-0, les Québécois sont revenus au score. D'abord grâce à un penalty de Saphir Taïder.Puis grâce à une tête de Bacary Sagna, son premier but en MLS depuis son arrivée en août dernier. Manque de chance puisque dans les dernières minutes, Bastian Schweinsteiger a offert la victoire aux siens sur corner. Suffisamment rageant pour se mettre une cuite... au Bacari.La 22journée du championnat japonais a donné lieu à une myriade de buts brésiliens puisque sur les 22 inscrits ce week-end, cinq ont été inscrits par des joueurs. Douglas, Serginho, Leandro Pereira, Diego Oliveira et Ewerton (ancien du FC Porto) sont les heureux gagnants du week-end. Même topo au niveau du classement des buteurs, cinq Brésiliens faisant partie du top 10. J-League Bonito.La lutte pour le titre continue, en Chine. Ce dimanche, le Beijin Guoan (2avec 51 points) recevait Guangzhou Evergrande (1avec 55 points). L'occasion pour l'équipe de Bruno Génésio de revenir sur le vice-champion du championnat chinois. Malheureusement pour l'ancien Lyonnais, c'est l'équipe de Fabio Cannavaro qui l'a emporté grâce entre autre à une ouverture du but précoce de Paulinho. Avec sept points de retard, Pep Génésio devra attendre pour gagner son premier titre à l'étranger.Exilé à Bogor où il joue pour le TR KABO, virtuel leader de première division indonésienne, l'ancien titi parisien a marqué ce vendredi soir son quatrième but de la saison en douze matchs de championnat disputés. À 32 ans, l'Indonésie lui réussit.Rien ne va plus, au Dynamo Kiev. Après la défaite lors du match aller de barrages de C1 contre Bruges ce mardi, le club de la capitale ukrainienne a perdu le choc qui l'opposait ce samedi au Shakhtar Donetsk. Défaits 2-1, les joueurs de Kiev laissent seuls en tête leurs adversaires du jour qui comptent neuf points en trois matchs de championnat.On jouait, ce vendredi, la 4journée du championnat polonais entre le Lech Poznań et Śląsk Wrocław. L'occasion pour le latéral droit des visiteurs, Łukasz Broź, d'y aller de son petit doublé.Le second but, inscrit à la suite d'un coup franc indirect savamment orchestré, est un petit bijou qui permet à Śląsk de prendre la tête du championnat. Sans doute pas pour longtemps.Ce dimanche, pour la 5journée de première division bulgare, le choc du haut de tableau entre Ludogorets et le CSKA Sofia a été bien décevant. Cela n'empêche pas Ludogorets de rester leader du classement, en attendant tranquillement de tirer Rennes en Ligue Europa d'ici quelques semaines.Ce samedi soir, les ultras violets 89 du NK Maribor ont fêté leur trentième anniversaire. De la plus belle des manières puisqu'ils étaient plus de 500 au bord de la Drave, allumant des fumigènes qui ont éclairé et fait crépiter la rivière slovène.Après un match nul décevant lors de la première journée d'Eredivise le week-end dernier, l'Ajax Amsterdam a enfin lancé son exercice 2019-2020 ce samedi lors de la réception du FC Emmen. Les hommes d'Erik ten Hag n'ont pas fait dans la dentelle en inscrivant cinq buts grâce à Van de Beek, Ziyech, Tadić et un doublé de l'éternel Huntelaar. Ce dernier a marqué le 350but de sa carrière, dont 143 avec l'Ajax. Grand Monsieur.Opposé au Zenith, le Dynamo Moscou pouvait espérer grimper au classement en cas de victoire mais c'est raté. Outre cette défaite 2-0 et la place de leader confirmé du Zenith, Malcom et Njie, tous deux transfuges estivaux, sont rentrés et se sont donc croisés sur la pelouse du Stade Dynamo. Un bon remake de notre bonne vieille Ligue 1. Douze buts en deux matchs de Scottish Premiership, voilà le ratio impressionnant du Celtic Glasgow en ce début de saison. Ce samedi sur la pelouse de Motherwell, les hommes de Neil Lennon ont marqué cinq buts grâce à cinq hommes différents dont l'attaquant français Odsonne Edouard. Leigh Griffiths a lui inscrit un coup franc direct, quelques mois après une pause dans sa carrière pour soigner son addiction aux jeux-vidéos. Drôle deOpposée à Malines qui a encaissé six points lors de ses deux premiers matchs, laKompany a concédé son second nul de la saison (0-0). Si les Mauves progressent dans le jeu, la finition n’est toujours pas au rendez-vous. Car même en supériorité numérique et avec Samir Nasri qui fêtait sa première titularisation, la mettre au fond a été mission impossible. Le Sporting continue donc de patiner. Pas de quoi arranger le flou persistant autour du partage des responsabilités entre Kompany et son adjoint, Simon Davies, dont la conférence d’avant-match n’avait fait se déplacer qu’un seul journaliste Expulsé dès la première journée du championnat suisse le 20 juillet dernier contre Toune (2-2), le milieu défensif suisse de Xamax Pietro Di Nardo a remis le couvert ce dimanche contre le FC Zürich lors d'un nouveau match nul 2-2. La saison dernière, il avait fini premier du classement des cartons jaunes avec douze biscottes au compteur.Voilà treize longues années que le cadet de la fratrie Farnerud a quitté Strasbourg, et la France. L'ancien attaquant de Stuttgart et du Torino joue depuis 2018 pour le club de sa villa natale, Helsingør. Désormais âgé de 35 ans, Alexander continue d'inscrire des buts puisque c'est lui qui a permis aux siens de réduire le score ce dimanche contre Hammarby, lors de la 19journée du championnat suédois. À part ça, des nouvelles de Pontus ?Premiers ex-aequo, les deux clubs de la capitale lettonne s'affrontaient ce week-end dans un match couperet pour le titre final. En effet, le Riga FS compte deux matchs en plus que le Riga FC. Une situation qui ne s'est pas améliorée après la défaite à domicile 2-1, la faute à un but de l'ancien attaquant de Reading Deniss Rakels.