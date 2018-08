1998-2018 : Black-Bancs-Beur

Pour la première fois de l'histoire de la Ligue 1, trois entraîneurs issus des minorités visibles (même si Français) officient dans l’élite : Sabri Lamouchi (Rennes), Antoine Kombouaré (Guingamp) et Patrick Vieira (Nice). Est-ce beaucoup ou pas assez ? Peu importe !

Des progrès lents, mais réels

FFF : en attendant Zidane

Par Chérif Ghemmour

La période printemps-été 2018 a été faste pour les entraîneurs français : finale de Ligue Europa pour Rudi Garcia avec l’OM, troisième Ligue des champions d’affilée pour Zinédine Zidane avec le Real Madrid et titre de champion du monde pour Didier Deschamps ! Mais vingt ans après France 1998, la vague Black-Blanc-Beur atteint enfin un peu plus les bancs de Ligue 1. Pour la première fois de son histoire, trois entraîneurs issus des minorités visibles (même si français) officient dans l’élite : Sabri Lamouchi (Rennes), Antoine Kombouaré (Guingamp) et le petit dernier, Patrick Vieira (Nice). Est-ce beaucoup ou pas assez ? Peu importe !En même temps que les clubs français s’ouvrent plus qu’avant aux coachs étrangers, ils choisissent aussi de faire confiance à leurs nationaux issus de l’immigration ou des DOM-TOM. Les progrès auront été lents, mais bien réels... En 1998, seul Jean Tigana officiait comme premier entraîneur « noir » et champion de France 1997 à l’AS Monaco. Il brillera aussi un temps à Fulham (2000-2003) avant deBordeaux (2010-2011). Une sombre affaire de racisme ourdie par les hautes instances de la FFF l’aurait écarté du poste de sélectionneur en 2004 à la succession de Jacques Santini. Il ratera le job aussi en 2008, en remplacement de Raymond Domenech finalement maintenu en place malgré le fiasco de l’Euro 2008...Avant Guingamp, Antoine Kombouaré s’était vu confier les rênes de Strasbourg (2003-2004), Valenciennes (2005-2006), mais aussi du prestigieux PSG (2009-2011). Le Breton-Martiniquais Georges Eo coachera, lui, un court moment le FC Nantes (2006-2007). Mais c’est à partir du printemps 2014 que les choses se sont plus « colorées » : Zinédine Zidane est fortement pressenti à Bordeaux avant d’opter pour le Real Madrid. Claude Makelele coachera le SC Bastia avant de sauter après 12 journées. Franck Passi (de père congolais) devient le 8 août 2015 le coach de l’OM jusqu’à son départ en août 2016. Il rebondira à Lille en février 2017 où il chauffera la place pour Bielsa. Même court intérim pour le Franco-Algérien Mohamed Bradja avec l’ESTAC lors de la saison 2015-2016. Sabri Lamouchi a accosté à Rennes pour y réaliser une belle saison 2017-2018 (5).L’ouverture s’est aussi engagée au sein de la FFF avec les nominations successives depuis 2015 de Bernard Diomède à la tête des sélections U17, U18 et enfin U19. Claude Makelele a redoré son blason en sauvant de la relégation le KAS Eupen (D1 belge), dernier à son arrivée. Un retour de Big Mak en L1 n’est pas à exclure... Après le bon parcours de la Belgique au Mondial russe en tant que coach des attaquants, Thierry Henry pourrait-il enfin se voir solliciter par des grands clubs français ? À la suite des Bleus Black-Beur (Vieira, Zidane, voire Lamouchi ou Makelele) de Jacquet devenus coachs viendra sûrement le tour de ceux de Deschamps 2018, mais sans la forte défiance rencontrée par leurs aînés de 1998. À vue de nez, les intelligences tactiquement bien structurées de Fekir, Tolisso, Varane, Mbappé ou Kanté font d’eux des futurs candidats très crédibles sur les bancs d’ici ou d’ailleurs. En attendant qu’ils y parviennent, un sélectionneur rebeu, double buteur le 12 juillet 1998, devrait succéder à Deschamps à la tête des Bleus et parfaire encore leur bagage technico-tactique.