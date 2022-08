192€ à gagner avec Arsenal & Monaco !

4 de nos 5 premiers combinés de la saison sont passés (ici, ici, ici et ici, mais pas ici). En ce milieu de semaine, on vous propose de prendre notre combi chez Betclic qui vous offre un 1er pari remboursé de 100€ !

100 remboursés sur notre combiné du milieu de semaine

Attention :

Arsenal - Aston Villa :

Monaco - Troyes :

Si vous misez par exemple sur les victoires d'Arsenal et Monaco dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez de 100€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Actuellement, leest deen vous inscrivant avec le- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.4/4 pour Arsenal en ce début de saison. Déjà impressionnant lors des matchs amicaux, lesconfirment sur les premières journées de Premier League. Vainqueur de Palace (0-2), Leicester (4-2), Bournemouth (0-3) et Fulham ce week-end (2-1), Arsenal est la seule équipe avec 12 points et occupe donc la tête du championnat anglais. En face, Aston Villa a perdu 3 de ses 4 premiers matchs, et a notamment été vaincu sur ses 2 rencontres disputées à l'extérieur. A domicile, Arsenal devrait logiquement s'imposer.Auteur d'un gros match dimanche face au PSG (1-1), Monaco est la première équipe à ralentir les Parisiens cette saison. Une prestation qui devrait redonner de la confiance aux Monégasques qui avaient été éliminés sans mal jouer des qualifications pour la C1, avant de perdre un peu son football. La venue de Troyes, qui a remporté son 1match de la saison ce week-end, mais qui a été dominé sur ses 2 premiers déplacements (3-2 à Montpellier et 4-1 à Lyon), est également a priori une bonne occasion pour se refaire la cerise. Vainqueur lors de la 1re journée à Strasbourg (1-2), Monaco pourrait retrouver le chemin de la victoire après son excellente prestation au Parc.chez chezqui vous offre en ce moment(vous êtes remboursé dès la fin du match !)- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.