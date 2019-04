191€ à gagner avec Chelsea & Francfort - Benfica

2

Chelsea - Slavia Prague :

Francfort - Benfica :

Si vous misez par exemple sur la victoire de Chelsea et "Les deux équipes marquent" lors de Francfort - Benfica dans un pari combiné, la cote atteindra :

Considéré, à juste titre, comme l'un des sérieux candidats à la victoire finale dans cette Ligue Europa, Chelsea a pris une belle option sur la qualification pour le dernier carré en s'imposant sur la pelouse du Slavia Prague la semaine dernière (1-0). Afin de se hisser à ce niveau de la compétition, les Blues ont parfaitement répondu aux attentes face à Malmö (victoires 2-1 à l'extérieur et 3-0 à domicile) et au Dynamo Kiev (victoires 3-0 à domicile et 5-0 à l'extérieur) aux tours précédents et ont pu compter sur les belles dispositions affichées par Olivier Giroud, actuel meilleur buteur de cette C3 avec 9 réalisations. Arès avoir battu des Tchèques qui n'avaient pas été dominés sur leur terrain depuis août dernier, Chelsea devrait confirmer àLa semaine dernière, Benfica s'est imposé, à domicile, face à Francfort (4-2). Cette rencontre a donné lieu à un superbe spectacle entre deux équipes portées sur l'attaque. Les deux buts marqués par les Allemands à l'extérieur laissent augurer un beau match retour. Pour entretenir le suspense, Francfort ne doit pas calculer et se lancer à l'attaque dès le coup d'envoi. Menée par un trio offensif redoutable composé de Rebic, Haller et Jovic, l'équipe a les atouts pour emballer la partie. Néanmoins, Benfica pourrait profiter des espaces laissés derrière pour se distinguer également. Auteur d'un triplé à l'aller, le prodige Joao Felix sera une nouvelle fois présent ce jeudi soir. Une nouvelle rencontre animée est possible, avec les deux équipes qui peuvent trouver le chemin des filets.