17 des 20 joueurs de Ligue 1 les plus suivis sur Instagram sont au PSG

Le PSG recruterait vraiment au nombre de followers.D'après les chiffres de l'agence IQUII Sport , seulement trois joueurs n'évoluant pas au PSG sont présents dans le top 20 des joueurs de Ligue 1 les plus suivis sur Instagram. Ces trois intrus sont les Lyonnais Jérôme Boateng (10) et Lucas Paquetá (13) ainsi que le Monégasque Cesc Fàbregas (7). Le podium est occupé par le trio d'attaque parisien : Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé. L'Argentin surclasse largement ses deux coéquipiers avec 365 millions d'abonnés. Le Brésilien et le Français sont respectivement suivis par 169,5 et 65 millions de personnes.Messi patron d'Instagram dans l'Hexagone, mais seulement dauphin parmi les cinq « grands » championnats. Si au nombre de Ballons d'Or , il devance Cristiano Ronaldo (sept contre cinq), sur Instagram c'est le Portugais et ses désormais 401 millions de followers qui gagnent. Ney et Mbappé occupent à l'échelle internationale les troisièmes et quatrièmes places. Trois autres Français sont présents dans ce top 20 mondial en plus de l'attaquant parisien : Paul Pogba à la sixième position (51,5 millions d'abonnés), Karim Benzema à la douzième (42,5 millions de suiveurs) et Antoine Grizemann à la quatorzième (35,3 millions). La France est d'ailleurs la nation la plus représentée du classement, à égalité avec le Brésil.Champions du monde sur tous les terrains.