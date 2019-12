15 choses à retenir sur 15 championnats étrangers

Malgré les fêtes de fin d'année et la trêve dans plusieurs contrées, il n'y avait pas que la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Liga ce week-end. La preuve avec quinze choses à retenir, sur quinze championnats étrangers différents. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de Diego Forlán, Paulo Machado, Lamine Gassama, Christopher Jullien ou encore Mustapha Yatabaré.

Australie

Ola Toivonen offre le derby à Melbourne Victory

Albanie

Une pluie diluvienne interrompt le match à Vlöre

Chypre

Paphos-Apollon Limassol interrompu pour un problème d'éclairage

Belgique

Avec dix blessés, le Standard perd pied

Pologne

Igor Angulo s’offre un doublé avant son 35e Noël

?Algunos números de Igor Angulo:?81 goles en 138 partidos con el @GornikZabrzeSSA⚪️???Máximo goleador del año 2019 en Polonia junto a @JesusImaz11 (21 goles)? 15 dobletes en la Ekstraklasa las 3 últimas temporadas?9 goles contra el @Jagiellonia1920 ❤️?en 6 partidos pic.twitter.com/nvGSPhEDlR — Eugenio González Aguilera (@Eugenioglez82) December 22, 2019

Grèce

Le PAOK peut terminer l'année premier

Inde

Mumbai City et Paulo Machado s'éclatent

Vidéo

Uruguay

Diego Forlán revient à Peñarol comme entraîneur

? El #WallpaperCarbonero de hoy es para nuestro nuevo DT, Diego Forlán pic.twitter.com/FEsnksPWBh — PEÑAROL (@OficialCAP) December 21, 2019

Écosse

Edouard et Jullien matent Aberdeen

Turquie

Galatasaray et Beşiktaş perdent la boule, Yatabaré régale

MUSTAPHA YATABARE QUI TAPE DES RETOURNES ??? pic.twitter.com/hPkV7qhBVM — Feuille de Match (@feuille_match) December 22, 2019

Pays-Bas

L'Ajax finit l'année en beauté

Retenez très bien son nom et celui de Ekkelenkamp. https://t.co/CIc2Fd1SYf — Charaf (@charafben_) December 22, 2019

Égypte

Le FC Pyramids licencie Desabre et fait match nul

Costa Rica

Herediano remporte le 28e titre de son histoire

Qatar

Au buzzer, Brahimi offre la victoire à Al Rayyan

Afrique du Sud

Josef Zinnbauer gagne pour sa première avec Orlando Pirates

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après un début de saison bien loin des attentes clamées par les dirigeants, Melbourne Victory devait se relancer avant les fêtes de fin d'année. Pour le coach Marco Kurz, la donne était quasiment la même puisqu'en cas de défaite dans le derby de Melbourne, l'Allemand pouvait sauter. Heureusement, le Melbourne City d'Erick Mombaerts n'a pas été à son aise, laissant Ola Toivonen marquer deux buts lors du premier acte.Avec ce doublé et sept buts en onze journées, le capitaine suédois confirme qu'il est l'homme providentiel de Kurz. En face, Jamie Maclaren, auteur de dix buts en championnat, n'a pas réussi à faire trembler les filets. Tout l'inverse de son coéquipier Harrison Delbridge, dont le but n'aura rien changé à la victoire de Melbourne Victory (1-2). Rendez-vous le 29 décembre pour un déplacement sur la pelouse du Sydney FC, leader de A-League.Alors qu'on jouait la 17journée du championnat albanais ce week-end, la météo a joué un bien vilain tour aux vingt-deux acteurs du match opposant Flamurtari à Teuta Dürres. Pourtant, les visiteurs avaient à cœur de se déplacer sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat, qui n'a pas encore remporté une seule rencontre depuis le début de saison. Mais la pluie et le vent en ont décidé autrement, inondant la pelouse du stade Flamurtari de Vlöre. Les officiels de la rencontre ont donc dû interrompre la rencontre au bout de huit petites minutes de jeu, avant de donner rendez-vous aux deux équipes ce lundi. Merci l'Adriatique.À Chypre, ce n'est pas un problème d'eau qui a empêché le Paphos FC et l'Apollon Limassol de terminer leur match, mais le faible éclairage du stade Stelios Kyriakides. Pourtant, les supporters des visiteurs s'étaient déplacés en masse pour cette rencontre car environ 1000 fidèles avaient décidé d'aller soutenir leur équipe à Paphos. Mais au bout de trois minutes de jeu, le match a été interrompu car l'éclairage du stade n'était pas suffisant. Si les locaux se sont excusés auprès de leurs supporters, annonçant le report du match au 12 février prochain, l'Apollon Limassol a d'ores et déjà annoncé qu'il demanderait réparation auprès de la Fédération chypriote, l'objectif du club étant de remporter cette rencontre sur tapis vert. Classe.Rien ne va plus au Standard après la décevante défaite, ce samedi, sur la pelouse du Waasland-Beveren (2-1). Il faut dire que Michel Preud'homme n'était pas gâté avant la rencontre, tant son infirmerie était remplie. Le coach des Rouches a dû se passer de dix joueurs. Un chiffre pas anodin puisque c'est à dix que le Standard a terminé cette 20journée de Jupiler Pro League. La faute à l'intransigeance de l'arbitre de la rencontre, qui a décidé d'octroyer un second carton jaune à Réginal Goreux pour simulation, alors qu'on jouait seulement la demi-heure de jeu. Cela n'a pas empêché Maxime Lestienne d'ouvrir la marque. Mais dans le second acte, les hommes d'Arnauld Mercier ont renversé la vapeur avant de l'emporter héroïquement à deux minutes du terme (2-1). Cette défaite du Standard fait évidemment les affaires du FC Bruges, tenu en échec par La Gantoise, mais qui reste largement leader devant Anvers, coaché par László Bölöni.Avant de prendre une trêve bien méritée jusqu'au début du mois de février, le championnat polonais jouait sa 20journée ce week-end. Et à l'image de ce début de saison aussi fou qu'inattendu, la quasi-totalité des équipes de tête ont perdu. Seul le Cracovia l'a emporté, mais cela ne suffit pas à revenir sur le Legia qui, malgré sa défaite à Lubin (1-2), reste leader. En bas du classement, mention spéciale au Górnik Zabrze, qui a battu facilement Jagiellonia (3-0). L'homme du match est une nouvelle fois Igor Angulo. L'Espagnol de 35 ans, passé par l'AS Cannes en 2006, a marqué son deuxième doublé de la saison, portant son total de buts à neuf. Surtout, après plus de trois ans à Zabrze, l'ancien espoir de l'Athletic Bilbao est en train de devenir une légende d'Ekstraklasa.En concédant un triste match nul et vierge sur la pelouse du Volos FC (0-0), l'Olympiakos a offert la possibilité au PAOK de terminer l'année premier. Pourtant, avec 74% de possession, 23 tirs tentés et une dizaine de corners, les coéquipiers de Mathieu Valbuena avaient mis les ingrédients nécessaires pour l'emporter. Manque de chance, ce match nul peut permettre aux joueurs d'Abel Ferreira de les doubler. Pour cela, ils devront l'emporter ce lundi soir, sur le terrain de l'actuel 9du championnat grec : Atromitos. Rien de bien compliqué en théorie. Mais dans la pratique, le PAOK peut craquer. Après ce match, tout le monde attendra la fin de la trêve et le match au sommet, le 5 janvier prochain, entre l'Olympiakos et le Panathinaïkos.Arrivé en Inde à l'été 2018, après avoir résilié son contrat avec le Deportivo Aves, l'ancien meneur de jeu toulousain et stéphanois est la dernière gloire européenne à évoluer dans le championnat indien. Mais à 33 ans, le Portugais a de beaux restes et il en fait largement profiter le Mumbai FC, et notamment ce jeudi soir lors du déplacement chez le Jamshedpur FC. Dès le quart d'heure de jeu, Machado a transformé un coup franc excentré, bien aidé par l'absence d'intervention du gardien adverse. Si Jamshedpur a égalisé avant la pause, Raynier Fernandes a offert la victoire à Mumbai après une magnifique passe aveugle de Machado (1-2). Avec ce succès, l'équipe de Jorge Costa se classe 5et revient à égalité avec son adversaire.Formé à Peñarol entre 1990 et 1991, alors qu'il n'était âgé que de 11 ans, avant d'y retourner entre 2015 et 2016, Diego Forlán vient de signer son grand retour dans son club de cœur. Cette arrivée intervient quelques mois après que l'ancien capitaine de la Celeste a annoncé sa retraite à la suite d'une dernière pige à Hong Kong. À 40 ans, l'ancien attaquant uruguayen va entamer sa toute première expérience en tant qu'entraîneur. Celle-ci commencera le 4 mars prochain, lors d'un match de Copa Libertadores contre l'Athletico Paranaense.Toujours buteur, mais un peu moins performant qu'en début de saison, Odsonne Edouard était pourtant à nouveau titulaire ce samedi, lors de la réception d'Aberdeen au Celtic Park. Et pour une fois, ce n'est pas lui qui a ouvert la marque, mais son homologue français Christopher Jullien. Arrivé cet été, l'ancien Toulousain a marqué son tout premier but sous les couleurs du Celtic en Scottish Premiership. Et pendant la pause, alors que Sam Cosgrove avait égalisé quelques minutes plus tôt, Jullien n'a pas hésité à remettre en confiance Edouard. «"Ne t'inquiète pas, mec, tu vas marquer" » , a-t-il rapporté auaprès la rencontre. Le défenseur français a eu raison d'insister, car Edouard a offert la victoire aux siens après un paquet d'occasions manquées. Qu'importe, la victoire est là, et le Celtic passera Noël dans le costume de leader.Ça y est, c'est définitivement la crise à Galatasaray. Et pour cause, les joueurs de Fatih Terim ont perdu sur la pelouse de Göztepe, notamment à cause d'un but du revenant Cameron Jerome. Le club stambouliote a réussi à égaliser peu avant l'heure de jeu, grâce à un but contre son camp de l'ancien Lyonnais Lamine Gassama, mais Halil Akbunar a offert la victoire aux locaux en seconde période (2-1). Avec cette défaite, Galatasaray compte maintenant dix points de retard sur le leader, Sivasspor, qui a été tenu en échec sur la pelouse de Gençlerbirliği. Là aussi, les anciens pensionnaires de Ligue 1 étaient au rendez-vous, puisque Floyd Ayité a marqué pour les locaux, avant que Mustapha Yatabaré égalise d'un retourné acrobatique somptueux à la 97minute de jeu. Enfin, ce dimanche, dans le match au sommet entre Fenerbahçe et Beşiktaş, ce sont les coéquipiers de Nabil Dirar qui l'ont emporté (3-1), doublant au passage leur adverse du week-end.Voilà plusieurs semaines qu'Erik ten Hag titularise de nouvelles petites pépites. Et ces dernières lui rendent bien à chaque fois. Preuve en est encore ce week-end, lors de la réception d'ADO Den Haag, quand trois nouveaux jeunes de la formation ajacide étaient titulaires pour la première fois de leur carrière en Eredivisie. Et lors de cette victoire 6-1, Jurgen Ekkelenkamp (19 ans), Lassina Traoré (18 ans) et Ryan Gravenberch (17 ans) ont tous les trois marqués un but chacun. De quoi donner des idées à Ten Hag pour la suite. Surtout si l'Ajax se fait plumer cet hiver.Six mois après s’être engagé avec le FC Pyramids, le club de la ville d'Assiout, le coach français Sébastien Desabre a déjà été démis de ses fonctions. Ancien entraîneur de l'ASEC Mimosas, de l'Espérance Tunis, ou de l’Ouganda, Desabre n'a pas vraiment compris les raisons de son éviction. Surtout, un jour après son départ, le FC Pyramids s'est déplacé sur la pelouse d'Al-Masry, et n'est pas parvenu à ramener les trois points (1-1). Un nouveau résultat décevant qui empêche le club de recoller au peloton de tête puisque le 3, Al Mokawloon, est déjà à six points devant. Mis à part ça, la rencontre au sommet de cette 9journée, entre le Zamalek de Patrice Carteton et le Smouha Sporting Club de Hossam Hassan, s'est terminée sur un bien pâle 0-0.Vainqueur seulement 1-0 lors de la finale aller du championnat costaricien, Herediano a bien failli laisser filer une couronne de champion qui lui échappe depuis 2017. Mais mené 2-0, le club d'Heredia a réagi dans les dernières minutes de la rencontre pour arracher la prolongation. Et à ce petit jeu-là, les hommes de José Giacone ont été les plus adroits puisqu'ils l'ont emporté 5-4 dans la fatidique séance des tirs au but. Ce qui leur a permis de remporter leur septième sacre en l'espace de dix ans, et le 28de leur histoire. Costaud.Vainqueur de la CAN 2019 avec l'Algérie, Yacine Brahimi avait pris tout le monde de court en filant au Qatar alors que plusieurs écuries européennes voulaient l'engager. Mais depuis son arrivée à Al Rayyan, le Fennec a déjà joué onze matchs de championnat, marquant sept buts et délivrant déjà deux passes décisives. L'ancien joueur de Porto a remis ça ce dimanche, lors de la réception d'Al Wakrah, en délivrant son équipe dans les dernières secondes du match. Grâce à cette victoire (1-0), Al Rayyan revient provisoirement à un petit point du leader Al-Duhail. Ce dernier affrontera Al Ahli ce lundi, avant d'accueillir Mario Mandžukić dans son effectif. Le 10 décembre dernier, en remplaçant Micho Sredojević sur le banc des Orlando Pirates, l'entraîneur Josef Zinnbauer tentait enfin sa première expérience loin de l'Europe. Et ce week-end, pour sa première sur le banc, lors de la réception des Black Leopards, l'Allemand a déjà goûté à la victoire. L'ouverture du score d'Innocent Maela et le doublé de Gabadinho Mhango étaient tout ce dont lesavaient besoin pour remporter leur cinquième match de la saison en championnat (3-1). Et si Joris Delle est encore resté sur le banc des Orlando Pirates, nul doute qu'il saura profiter des fêtes de fin d'année.