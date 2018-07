15 000 kilomètres pour une finale

Quand Samuel Umtiti s’envolait dans la surface de Thibault Courtois, il était 5h du matin en Australie (contre qui tout a commencé pour l'équipe de France). Quelque temps après, Jérémie Rioche, supporter des Bleus installé à l’autre bout du monde, décidait d’acheter un billet d’avion pour Paris, histoire d’assister à la finale « à domicile » . Quarante heures de vol pour entrevoir la finale devant un bar, sur un écran éclairé par le soleil. Une vision de l’enfer, pour certains. Mais pour Jérémie : « C’est la décision d’une vie » .

Pile ou face et l'argument de Micoud

Les Croates de Tokyo et avocats

Un périple qui s'arrête au Champ-de-Mars

Par Arthur Cerf, à Paris

Photos : Samuel Kirszenbaum

» Faz est venu de Lausanne pour venir chercher son ami Jérémie Rioche à Roissy. En l’attendant porte 62, il chante «» dans les couloirs vides du terminal 1. Les yeux plissés par les gobelets de Oasis-Vodka qu’il s’enfile depuis le milieu de l’après midi. Faz s’ennuie, alors il simule un début de bagarre avec l’un de ses potes, devant les voyageurs en transit, médusés pour la plupart. «» , dit Jean, venu de Stuttgart pour l’occasion, fier de son idée avortée.Avec trente minutes de retard, Jérémie finit par débarquer. En maillot de l’équipe de France et avec un drapeau de l’Australie calé sous une casquette des New York Yankees. Sa bande de potes entonne une Marseillaise. Quand il les voit, Jérémie Rioche marque un temps. Lève une jambe et enclenche un pas de danse étonnant, avant d’aller les retrouver. Ils l’agrippent le long de la barrière. Puis Jérémie court de la long d’une route qui fait le tour de l’aéroport, comme pour célébrer un but. Sur une enceinte portable, il lance unde Rohff, puis, puis. «» , propose Faz dans le Uber. Mais c’est Jérémie qui décide : «» . L’équipe arrive à Paris vers minuit. Quarante heures de vol depuis l’Australie et Jérémy Rioche n’est toujours pas fatigué : «13h30 le lendemain. Avec ses amis, Jérémy Rioche piétine à l’entrée de la fanzone du Champ de Mars. Coincé au milieu des supporters frustrés. Jérémie y croit. Après tout, il n’a pas fait 15 000 km pour échouer à 50 mètres du rêve. Pendant près de 2h, il patiente donc sous le soleil bouillant, en sirotant une mini-bouteille de Jack Daniel's. Le temps pour lui, entre deux clapping, de revenir sur les évènements qui l’ont mené jusqu’ici. D’abord, Jérémie, 25 ans est un «» , évidemment. Même s’il n’a pas encore eu droit à son grand moment de victoire. 98 ? «» . Pareil en 2000 ? «» . 2006 ? «» . 2016 ? «, resitue-t-il.» . Mais non. Originaire de Grenoble, Jérémie n’est pas gâté. «» . Bon.Parti pour l’Australie avec un visa, Jérémie a donc décidé de prendre sa revanche sur la vie. Et de payer 1100 euros pour prendre l’avion, histoire de voir la finale de la Coupe du monde à Paris. Une décision mûrement réfléchie. «» . Ses potes l’ont alors insulté sur un groupe Facebook. «» . Alors lui a cogité. Jusqu’au match contre la Belgique. «» . Pile, Jérémie reste en Australie. Face, il prend l’avion pour Paris. Jérémie jette la pièce, qui tombe sous son lit. Pile. Jérémie relance. Pile encore. Mais il ne s’avoue pas vaincu. «» . Alors Jérémie relance. «» . Un signe du destin renforcé par une analyse de Johan Micoud sur le plateau de L’Equipe 21. «» . C’est décidé pour Jérémie.Il prend son billet d’avion et envoie une capture d’écran à ses copains. À qui veut l’entendre, il conseille de suivre son périple sur Instagram. Profil :et #ladecision de ma vie. «» . Il part de Cairns pour arriver à Tokyo. Là, une escale de 12h. Jérémie en profite pour faire quelques visites et trainer dans la nuit tokyoïte. «, dit-il dans sa story Instagram.» . Plus tard, Jérémie aperçoit un drapeau croate accroché sur la devanture d’un magasin. «» . Jérémie rentre dans l’établissement : «» . Une belle aventure donc.» , assure-t-il, avant d’expliquer : «» . Diplômé en management sportif, Jérémie a remis toute sa vie en question. «» .À l’entrée de la fanzone, un policier monte sur un camion et annonce l’impossibilité de rentrer. Terminé. Jérémie est furieux. Si près du but. Des bouteilles de Desperado volent vers les voitures de police. Riposte des flics qui envoient du gaz lacrymo. Jérémie et ses amis battent en retraite, les yeux embués. «» La question se pose. Sauf que toutes les terrasses sont blindées. Impossible de s’asseoir nulle part. La belle équipe rôde dans Paris pendant près d’une heure avant de trouver, pour seul point de chute, une rue du 6depuis laquelle on aperçoit un écran installé dans un bar. La pinte est à 10 euros. «» , souffle un ami de Jérémie. Le match peut commencer. Jérémie a peur. Mais pas tant que ça. «» . Fier d’avoir fait le voyage. Et le jeune homme l’avoue à demi-mot : ce billet d’avion pourrait être l’une des dernières folies de sa jeunesse. Après son retour d’Australie, il prévoit se s’installer, du côté de Grenoble, et de «» .Fin du match. Jérémie embrasse ses amis sur la bouche, danse avec des inconnus et chante dans la rue. «» , lance-t-il ensuite. Direction les Champs-Elysées, évidemment. Jérémie perd ses potes, puis les retrouve, puis les perd à nouveau. Quand il les regroupe enfin, nouveau problème : plus rien à boire. «» La troupe se dirige vers une Alimentation générale. Cinquante mètres de queue. Jérémie, encore : «