15 000 fans du Nacional portent un masque de Luis Suárez pour le convaincre de revenir

ALB

L’Uruguay demande le rapatriement de l’enfant du paysAprès la vague de #SuarezANacional qui a sévi en début de semaine , le Nacional a passé la seconde dans sa mission « ramenerà la maison » , là où il a été formé avant de partir en 2006 à Groningen (Pays-Bas). Ainsi, dans leur Gran Parque Central et avant d'assister à la victoire duface à Cerrito (5-0), 15 000 supporters ont exhibé un masque à l’effigie de Luis Suarez. Et même Christian Almeida, le défenseur gauche, l’a porté quand il est sorti s’échauffer.C’est tout Montevideo, et plus encore, qui s’investit pour que le buteur, libre, revienne, seize ans après son départ Espérons pour eux qu’il mordra à l’hameçon.