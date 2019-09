1381 arrestations liées au football en Angleterre la saison dernière

Annual statistics on football related arrests and banning orders are out. Arrests down 10% to a new record low. Banning orders down 3%. "Experimental" stats on incidents also show a decline. https://t.co/EhAbIgLRF8 — Geoff Pearson (@Geoff_Pearson) September 19, 2019

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des stats, encore des stats.Le ministère britannique de l'Intérieur vient de publier les chiffres de la criminalité dans le football pour l'Angleterre et le pays de Galles. Et, au pays du football-roi, les statistiques s'adaptent à lui et ne sont donc pas recueillies par année civile, mais par saison : les autorités indiquent ainsi que la saison 2018-2019 a connu 1381 arrestations liées au football, en baisse de 10% par rapport à la saison précédente.Le rapport indique également que près de 60% des arrestations ont eu lieu à l'intérieur d'un stade. Les chiffres du ministère permettent également de classer les clubs en fonctions du nombre d'arrestations : Stoke City domine ce classement, avec 80 arrestations parmi ses supporters durant la saison. Les« devancent » Leeds (49) et Aston Villa (42). En outre, le rapport indique queest la compétition avec le plus haut taux d'arrestations (22,6 pour 100.000) et la Premier League celle avec le plus faible (2,1 pour 100.000).Visiblement, les touristes fortunés sont plutôt disciplinés.