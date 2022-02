13 mois après son accident, Elabdellaoui a fait son retour dans le groupe de Galatasaray

BB

Au bout du tunnel, il retrouve enfin la lumière.Alors que l'on venait de célébrer l'année 2021, le latéral international norvégien Omar Elabdellaoui (49 sélections) se blessait grièvement aux yeux avec un feu d'artifice , perdant même la vue. C'est après treize mois d'absence, et onze interventions chirurgicales pour lui permettre de retrouver l'usage de ses yeux, qu'Omar Elabdellaoui a effectué son retour dans le groupe de Galatasaray, face à Kayserispor ce samedi. Il n'est cependant pas entré en jeu.Il était apparu à l'entrainement avec une paire de lunettes, mais c'est sans elle qu'il s'est assis sur le banc samedi dernier. Afin qu'il puisse retrouver la vue et les pelouses, le médecin de Galatasaray Yener Ince s'est donné corps et âme avec notamment des recherches approfondies menées dans des hôpitaux au Royaume-Uni, en Chine et au Canada. C'est finalement aux États-Unis qu'Omar Elabdellaoui s'est rendu en février 2021, avec son agent, à l'institut Cincinnati Eye. C'est là-bas que le docteur Edward Holland, pionnier de la transplantation de cornée, s'est occupé de lui. Il aura aussi passé six mois par intermittence aux États-Unis.À ce niveau-là, on peut parler de miracle.