103 buts en 20 matchs pour le Barça féminin

EG

Elles ne sont clairement pas venues pour trier les lentilles.Pendant que le Barça masculin est en pleine déliquescence , les filles, elles, marchent pleine bourre. Ce samedi, elles ont collé une fessée au Rayo Vallecano (4-0), qui leur assure encore un peu plus la première place du championnat. Premières avec 42 points, elles ont remporté leur quatorze matchs et affichent une différence de buts monstrueuse : 79 marqués, 4 encaissés.Un chiffre dingo qui prend encore un peu plus d’épaisseur si on s’intéresse aux vingt matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison. Au total, elles ont franchi la barre des cent buts marqués, sans en encaisser plus de cinq. Autant dire que Sandra Paños, Gemma Font et Catalina Coll, les trois gardiennes barcelonaises, peuvent pioncer tranquillou sur le terrain sans prendre trop de risque.Les seules Catalanes qui n’ont aucun mal à prendre leur indépendance.