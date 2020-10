100€ offerts chez PokerStars + cotes boostées sur le Clasico et la L1 de dimanche

De retour dans le game, PokerStars Sports met les petits plats dans les grands pour ce week-end de Classico : le site vous offre votre 1er pari remboursé de 100€, vous booste une cote sur Messi sur ce Clasico et vous passe le combiné Lyon + Saint-Etienne de 3,60 à 6,00

100€ offerts pour le retour en force de PokerStars Sports

Nos paris sur Barcelone - Real Madrid

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Le Barça a mieux démarré

Un Real et Zidane déjà en danger

Griezmann encore sur le banc ?

Les compo probables :

Le Barça s'arroge le Classico

Une grosse cotes boostée sur la L1 ce week-end

Profitez de 100€ & de cette cote doublée chez PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Revenu à un nom plus facilement identifiable au vu de l'expérience de la marque, PokerStars Sports a aussi simplifié son bonus de bienvenue : 100€ de pari remboursé en 48 heures.

Ce bonus est très simple à récupérer :
- Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 100€ !
- Misez votre 1er pari de 100€ sur le match de votre choix (sans minimum de cote)
- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit sous 48 heures max.
(si vous misez 50€ sur votre 1er pari, vous recevrez un remboursement de 50€).
- Pensez à bien valider votre compte pour pouvoir retirer vos gains
- Si vous avez effectué votre premier dépôt avec NETELLER ou Skrill (Moneybookers), vous ne serez pas éligible au bonus de bienvenue.

Le FC Barcelone a connu une saison dernière très compliquée. Le club blaugrana s'est écroulé dans la dernière partie de saison, laissant le Real Madrid remporter le titre. Ensuite, en ligue des Champions, les Barcelonais ont subi une lourde humiliation face au futur vainqueur, le Bayern Munich (2-8). En plus de ces deux gros déceptions sportives, le club catalan a dû faire face aux velléités de départ de Lionel Messi. Arrivé pour relancer le club, Ronald Koeman a opéré à plusieurs changements à l'intersaison. Les premières victoires encourageantes face à Villarreal et au Celta Vigo, ont laissé place à des prestations moins abouties face à Séville (match nul à domicile) et Getafe (défaite à l'extérieur). Mais en milieu de semaine, les Barcelonais ont réagi en s'imposant face à une modeste formation de Ferencvaros (5-1).

Le Real Madrid avait donc remporté un nouveau titre de champion en réalisant une fin de saison canon. En revanche, le début de saison de la Maison Blanche lors de ce nouvel exercice met en danger l'avenir de Zidane sur le banc merengue selon un média espagnol. En effet, le Real a perdu des points face à la Real Sociedad lors de l'ouverture de la Liga (1-1) et vient de signer deux nouvelles contre-performances. Les partenaires de Benzema se sont tout d'abord inclinés à domicile face au promu Cadix (1-0) au Stade Alfredo di Stefano, avant de chuter de nouveau à domicile en Ligue des Champions face à une formation du Shakhtar Donetsk pourtant affaiblie par de nombreuses absences (2-3).

Sur le banc en Champions League, Antoine Griezmann ne semble pas non plus en odeur de sainteté auprès de Ronald Koeman qui n'a pas apprécié la sortie médiatique du Français sur son positionnement au Barça. Le Français continue a galérer au sein d'un Barça qui semble cependant amorcer un renouveau intéressant avec la confirmation Fati, le retour d'un Coutinho concerné et les recrues Dest, Tincao et Pjanic. En face, le Real sera content de retrouver Sergio Ramos tandis que Benzema devrait retrouver sa place dans le 11 de départ. Pour l'instant très décevant Hazard va rester forfait.

Barcelone : Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest - Busquets, Pjanic - Griezmann (ou Trincao), Coutinho, Fati - Messi.
Real Madrid : Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Isco (ou Vazquez), Benzema, Vinicius Junior.

Boosté par sa victoire de milieu de semaine, le Barca veut profiter des difficultés madrilènes pour décrocher un succès marquant. Habituellement solide au Camp Nou (16 victoires en 19 rencontres la saison passée en Liga) et sur ce début de saison (2 victoires contre Villarreal 4-0 et Ferencvaros 5-1 pour 1 nul face à Séville), le club catalan semble le plus à même à remporter ce Clasico face à un Real qui semble légèrement vieillissant.

PokerStars Sports se démarque des autres opérateurs en proposant très régulièrement des promotions et quasiment chaque week-end des cotes boostées.

Ce week-end, le combiné "Victoires de Lyon à domicile face à Monaco et de Saint-Etienne à Metz " passe de 3,60 à 6,00.