10 objets à vous offrir pour Noël

Pour la première fois depuis des années, vous abordez un 23 décembre avec la satisfaction d'avoir effectué l'acquisition de l'intégralité de vos cadeaux de Noël. Faux. Vous vous êtes oublié. Mais il est encore temps de faire fi de votre légendaire altruisme : les boutiques de vos clubs préférés sont pour la plupart ouvertes ce dimanche. Alors offrez-vous ce témoignage d'amour pour cette équipe qui rythme vos week-ends. Vous le méritez tellement.

Le grille-pain avec sonnerie « AHOU » de l'Olympique lyonnais (59,99 €)

La boîte de jeu « Qui est-ce ? » du Paris Saint-Germain (24,99 €)

Les rideaux prêts à poser de l'AS Monaco (14,50 €)

Le pull de Noël du Havre AC (39,00 €)

Le décapsuleur Louis Nicollin du MHSC (10,00 €)

Le lit pour enfant de l'Olympique de Marseille (265,00 €)

Le mug « Jetzt geht's los ! » du RC Strasbourg (10,00 €)

Les lunettes-décapsuleur des Girondins de Bordeaux (10,00 €)

Les charentaises de Noël du Paris Saint-Germain (49,95 €)

Par Mathias Edwards

» En plus d'être parfaitement grillée, votre tartine vous donnera l'envie d'affronter cette journée avec un mentalNotre conseil : demander s'il a de belles bouclettes vous fera gagner beaucoup de parties.Ces derniers temps, votre club favori vous fait vivre des moments compliqués et on comprend que vous voulez vivre ça à l'écart des regards extérieurs. Mais ouvrez donc, et la lumière jaillira.Il est déjà très classe en photo. Mais pour l'avoir vu porté, nous sommes en mesure de vous affirmer qu'il fera de vous un homme indécent de charisme.Dix-huit mois après le décès de l'emblématique Loulou Nicollin, la boutique en ligne du MHSC continue à commercialiser toute sorte d'objets à son effigie. Nous conseillons le décapsuleur, plutôt que la taie d'oreiller Idéal pour vous ramener quelques années en arrière, lorsqu'il arrivait à l'OM de battre le Paris Saint-Germain.Parce que c'est toujours une bonne chose de commencer sa journée en recevant un ordre en allemand.Parce qu'ouvrir vos bouteilles de bière avec un briquet, tel un vulgaire festivalier, très peu pour vous.Parce qu'on vous connaît : après avoir pris quelques jaunes pour accompagner le foie gras, vous récolterez quelques rouges en engloutissant la dinde.Pour goûter un petit peu à la vie de Jesé Rodríguez Ruiz, plus communément appelé Jesé.