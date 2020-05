Dix ans après le fiasco de Knysna, revivez le mondial 2010 sur sofoot.com

PM

Il y a des anniversaires moins cool que d'autres.Cette année, on fête les vingt ans de l'Euro 2000, mais aussi les dix piges de la Coupe du monde 2010...Ces deux prochaines semaines, entre autres sujets évidemment, SoFoot.com reviendra sur le mondial sud-africain. Au menu : des interviews, des analyses tactiques, des belles histoires et peut-être même un peu de vuvuzela en fond sonore...Forcément, on abordera l'échec des Bleus et l'épisode de Knysna. Dès ce lundi, vous découvrirez le premier article d'une série de cinq qui reviendra en long, en large et en travers sur les origines, le déroulement et les répercussions du fiasco le plus marquant du sport français.Quelque chose nous dit que ça devrait déclencher quelques vifs débats... et c'est tant mieux !