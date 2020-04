0-0 mémorables (4e) : Les minots s'amusent au Parc

#4: PSG-OM, 2006

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille

« On n'y croyait pas »

« Je me souviens très bien avoir fait deux plans de jeu la veille : un si une équipe venait, un deuxième si c'était l'autre. J'ai embrouillé mes joueurs. »

Le bouillon de Bernard Mendy

Boucherie, prime et récitation africaine

PSG (4-4-2) : Letizi - B. Mendy (P. César, 31e), Rozenhal, Yepes (Rothen, 46e), Pichot - Landrin, É. Cissé, M'Bami, C. Rodríguez (Pancrate, 70e) - Pauleta, B. Kalou. Entraîneur : Guy Lacombe.



Marseille (5-3-2) : C. Carrasso - Bocaly, Civelli, André Luís, Pradié, Cantareil - Delfim, Gastine (M. Diop, 63e), M. N'Diaye - Dennoun (Flachi 54e puis D. Ngom 81e), C. Giménez. Entraîneur. Albert Emon.

C'est avec la verve et la loquacité qui le caractérisaient que Pape Diouf narrait, il y a quelques années, comment tout a basculé en ce début du mois de mars 2006. Le Sénégalais n'a pris les rênes du club que depuis six mois à peine qu'il s'apprête à réaliser un coup de poker d'anthologie, alors qu'approche le premier déplacement dans la capitale de son règne à la présidence. Le rival parisien ne compte lâcher que la moitié des places en tribunes prévues aux Marseillais, et a prévu d'installer ses propres fans à la place ? Eh bien le Parc des Princes ne verra pas l'équipe cinquième de Ligue 1 (et ses stars Ribéry, Nasri, Niang, Maoulida, Pagis, Déhu, Lamouchi, Barthez, Luyindula...) à l'œuvre. Solidaire de ses supporters et malgré les pressions de Frédéric Thiriez et Canal +, qui sentent que la situation est en train de leur échapper, Diouf tranche : c'est la réserve qui ira au charbon contre Pauleta et compagnie., se souvient avec des étoiles dans les yeux Mame N'Diaye, aujourd'hui éducateur des U12-U13 de l'AS Beauvais à 33 ans, après des passages au FC Libourne et à l'US Boulogne(alors entraîneur de la réserve)Le pied de nez est énorme, surtout qu'il se fait dans un contexte succulent. D'une part car à l'aller au Vélodrome, la présence de Clara Morgane et une émanation d'ammoniac dans le vestiaire parisien ont, selon la légende, animé un Classique remporté par les Phocéens grâce au « traître » Lorik Cana (1-0). Également parce que seulement deux unités et trois rangs séparent Franciliens et Provençaux au classement.C'est donc une brochette de jeunots estampillés Commanderie et abonnés à la CFA2, accompagnés de six coiffeurs de l'équipe fanion (parmi lesquels Renato Civelli), qui grimpent dans le TGV de 8h31 le matin même du match. Jean-Paul Delhoume, qui a suivi l'OM partout pendant plus de 20 ans pour noircir les colonnes de, est également à bord., se souvient-il. Clairement, les visiteurs sont venus garer le bus.se marre N'Diaye.Pour Guy Lacombe, aux commandes de l'équipe parisienne à l'époque, cette journée reste un petit cauchemar :(Rires.)Coup de bol pour la formation qui arbore le mythique maillot 9 Télécom : le meilleur élément marseillais est dans la cage. Et en plus d'un Cédric Carrasso costaud après 18 rencontres passées dans l'ombre de Barthez, Vincent Gastine sauve son camp à la 38minute en déviant la trajectoire d'une volée de Paulo César qui allait tout droit au fond des ficelles. Quelques minutes auparavant, le Brésilien a remplacé le pauvre Bernard Mendy, en grande difficulté face à Mame N'Diaye et rapidement conspué par le Parc., rigole le bourreau, grand bonhomme de la rencontre et qui aurait même pu bénéficier d'un penalty s'il n'avait pas exagéré son plongeon face à Mario Yepes (22). Globalement, les locaux sont à côté de leurs pompes, ce que Lacombe tente encore de comprendre aujourd'hui.Malgré l'entrée de Jérôme Rothen en deuxième période et une flopée de situations plus ou moins chaudes, l'escouade de la capitale voit défiler les minutes et se montre impuissante., confesse N'Diaye.Puis viennent les trois coups de sifflet d'Alain Sars, la libération et l'extase. On raconte même que le Parc aurait salué la prouesse d'Alain Cantareil (capitaine d'un jour) et sa troupe, alors que les supporters de l'OM avaient boycotté la rencontre., se remémore DelhoumeDans les vestiaires, le bonheur : les archives d’OM TV au cœur de l’exploit sont d'ailleurs un fabuleux bonbon. Gastine fait observer à la caméra sa jambe droite en sang, charcutée comme il faut par Stéphane Pichot en guise de comité d’accueil, André Luís fait le show... José Anigo et Pape Diouf sont également de la fête : le président lâchera même une prime de victoire à ses poulains, alors que selon Delhoume,. Le soir à l'hôtel, tous ont droit à leur bizutage, N'Diaye se lançant dans une récitation africaine qu'il n'arrivera même pas à terminer. Le moment le plus mémorable de tout ce récit n'est même pas encore passé : à leur retour dans la cité phocéenne, les nouveaux héros de Marseille découvrent que des centaines de personnes sont venues les acclamer à la gare Saint-Charles, avec une chaude ambiance et beaucoup d'embrassades. Assez pour que N'Diaye aitL'histoire est écrite, et rien n'effacera jamais ce souvenir. Ni la tentative de la Ligue de retirer le point aux deux formations, ni la revanche parisienne en finale de Coupe de France deux mois plus tard (2-1), ni même le destin anonyme de la quasi-totalité de ces minots, qui pour la plupart ne feront pas de vieux os sous la tunique olympienne. Seuls Cantareil, Mohamed Dennoun et Garry Bocaly auront l'opportunité de la revêtir de nouveau, tous quitteront le club dans les deux années suivant ce match, sauf Dennoun (trimbalé de prêt en prêt) et Bocaly, qui sera l'unique rescapé de la génération à réussir une carrière digne de ce nom (avec en point d'orgue un titre de champion de France avec Montpellier en 2012), même si inachevée. Car aujourd'hui à la trentaine passée, tous sans exception ont depuis longtemps fait une croix sur le foot de haut niveau, malgré d'éphémères apparitions en Ligue 1 et Ligue 2 pour certains, et des tentatives en D1 danoise, grecque ou marocaine pour d'autres ; ce 5 mars 2006 reste donc l'apogée sans lendemain d'une équipe passée à la postérité. Ça mérite bien un hommage digne de ce nom à celui sans qui tout cela ne serait jamais arrivé , et c'est Jean-Paul Delhoume qui s'y colle :