Ødegaard et la Real Sociedad plient l'Atlético

Real Sociedad (4-2-3-1) : Moyá - Monreal, Llorente, Elustondo, Zaldua - Merino (Zurutuza, 83e), Zubeldia - Oyarzabal (cap.), Ødegaard, Portu (Januzaj, 83e) - Isak (Willian José, 74e). Entraîneur : Imanol Alguacil.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak (Adán, 66e) - Lodi, Giménez, Savić, Trippier - Koke (cap.), Ñíguez, Lemar (Llorente, 46e), Félix (Correa, 57e) - Vitolo, Costa. Entraîneur : Diego Simeone.

Six mois que l'Atlético n'avait pas terminé une première période sans tir cadré. En mars dernier, lesavaient fini par s'incliner 2-0 à Bilbao. Alors, pour ne pas voir l'histoire se répéter à Saint-Sébastien, Simeone sort un Lemar pour le moins discret et lance Marcos Llorente à la pause. Avec l'espoir de reprendre le contrôle d'un match que la Real aurait pu faire basculer de son côté autour de la demi-heure de jeu (Oyarzabal 25et 37, Llorente, prénom Diego, 33).Sauf qu'on ne fuit pas son destin comme ça. Et qu'à propos de destinée, Martin Ødegaard aimerait bien reprendre le fil de la sienne. Ça passe par une frappe croisée imparable sur l'ouverture du score. Ça s'enchaîne trois minutes plus tard avec un coup franc bien botté pour Isak qui remet dans la meute, Oblak qui sort, mais Monreal qui jaillit pour la mettre au fond. Et ça se conclut avec le constat d'une copie presque parfaite de la part du petit Norvégien. Trop fort pour cet Atlético quelconque, qui a perdu Oblak, blessé sur le second but, et qui doit attendre le dernier quart d'heure pour cadrer ses premières tentatives (Moyá très costaud face à Vitolo puis Giménez, 76). Sept minutes de temps additionnel n'y feront rien : l'Atlético laisse en route ses premiers points de la saison.Le Pays basque, cette terre maudite pour le