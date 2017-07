Zouma vers Stoke City

AS

Du toc à Stoke ?Convoité par plusieurs clubs français lors de ce mercato, Kurt Zouma va être prêté par Chelsea à Stoke City pour une saison selon. Le club londonien, qui va également prolonger le contrat de son défenseur central jusqu'en 2021, souhaite que le joueur de 22 ans s’aguerrisse en Premier League.Éloigné des terrains pendant presque un an à la suite d'une horrible blessure, l'ancien Stéphanois avait fait son retour sur les pelouses anglaises en début d'année 2017 . Régulièrement utilisé sous José Mourinho , l'international français n'a pas réussi à gratter une place de titulaire dans le 3-4-3 d' Antonio Conte depuis son come-back il a six mois.Kurt devra atteindre son nirvana s'il veut retrouver les Bleus et les