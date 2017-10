Zouma et Ghoulam perdent aux prud'hommes contre l'ASSE

1

JB

Coup dur pour Faouzi Ghoulam et Kurt Zouma . Les deux anciens Verts ont perdu le petit bras de fer qui les opposait à l' ASSE . Fin septembre, ils avaient saisi le conseil des prud'hommes pour «» de leur contrat dans la Loire en janvier 2014.À cette époque, Ghoulam avait dû renoncer à toucher sa commission pour pouvoir signer au Napoli. Lui et Zouma – parti au même moment de Sainté et qui l'a rejoint dans ce contentieux – souhaitaient une requalification de leur CDD en CDI, et plus d'un million d'euros chacun (1,1 pour pour le premier, 1,7 pour le second) pour rappels de salaire, primes, congés payés, indemnités de licenciement et dommages et intérêt.Le Napolitain et l'actuel joueur de Stoke ne verront donc aucun de ces centimes, et sont même condamnés à payer 3000 euros chacun pour «» à l'encontre de leur ancien employeur.Billets verts.