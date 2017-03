Zlatan veut rester jusque 2019 à United

57

AL

Il veut asseoir sa légende sur Manchester comme il l'a fait sur Paris.Après avoir marché sur la Ligue 1, Ibra terrorise les défenses britanniques cette année, avec déjà 21 buts en 31 rencontres depuis son passage outre-Manche. Il a, dans son contrat, une option pour une année supplémentaire à Old Trafford et, selon toute vraisemblance, il devrait lever cette option à la fin de cette saison.D'ailleurs, selon le, Ibra se plaît à United, avec son ami José Mourinho , et voudrait même rester encore deux saisons à Old Trafford, jusque 2019 donc. Reste à voir si les dirigeants mancuniens voudront prolonger l'attaquant suédois, qui aura tout de même trente-sept ans en 2019. S'il continue à afficher un tel niveau, on voit mal lesl'envoyer en MLS ou en Chinese Super League.Il est arrivé comme une légende parisienne, il repartira en charentaises.