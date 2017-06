Zlatan vers Los Angeles ?

HL

Sur le marché des transferts, une simple petite phrase peut déclencher un nombre incalculable de spéculations et de rumeurs. Ce jeudi, c'est la marque de vêtement de Zlatan Ibrahimović, A-Z Sportswear, qui a allumé le bûcher prêt à s'enflammer. Sa nouvelle affiche à l'effigie de la star suédoise est ornée d'un anecdotique : «» ...Difficile de dire s'il s'agit d'un coup de com' de la marque de vêtement ou bien d'une véritable indication sur l'avenir de l'ancien buteur du PSG Le championnat américain dispose de deux clubs dans la région : les Los Angeles Galaxy et le nouveau venu, Los Angeles FC.Après, il se peut aussi qu'il s'agisse tout simplement de l'annonce de l'implantation d'une boutique dans la ville californienne, hein.Mais le doute est là quand même.