Zlatan, Mourinho et la maison des trophées

Ibrahimović risque d'être assigné à résidence par son club.Après avoir offert la Coupe de la Ligue à Manchester United avec un doublé déterminant , l'attaquant suédois a expliqué aux journalistes où il comptait ranger la trentième breloque de sa carrière. «» , s'est-il vanté. Une nouvellequi fait écho à une autre déclaration, venant elle aussi d'un cador des zones mixtes et autres salles de conférence : José Mourinho Le contrat d'Ibra expire à la fin de la saison mais comporte une année supplémentaire en option. Et le Portugais compte bien qu'elle soit levée pour conserver son buteur la saison prochaine. «» , se remémore le Mou, avant d'imaginer les solutions les plus extrêmes pour le garder cette fois auprès de lui. «» .En espérant évidemment qu'une extension de la baraque soit prévue pour le dernier trophée qui manque au géant suédois, la Ligue des Champions.