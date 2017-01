Zlatan le conquérant

0

Dans l'histoire, beaucoup de grands hommes ont tenté de conquérir l' Angleterre , presque toujours en s'y brisant les dents.Cette bande de buses n'avait qu'à demander conseil à Zlatan Ibrahimović. Trois mois et une vingtaine de buts avec Manchester United après son arrivée outre-Manche, le Suédois a livré au site officiel de son nouveau club ses impressions sur ses débuts mancuniens. En balançant, comme on pouvait s'y attendre, une jolie pelletée de phrases grandiloquentes et presque bouffonnes. En tête, cette tirade : «» Soit. Mis à part ça, le Z a affirmé son ambition de remporter la, et semble plein d'espoir pour la suite de la saison : «Une base qui s'appelle Zlatan, évidemment.