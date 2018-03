Zlatan Ibrahimović quitte Manchester United

1

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimović’s contract with immediate effect.Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre — Manchester United (@ManUtd) March 22, 2018

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La fin de l'aventure de Zlatan Ibrahimović à Manchester United était dans l'air depuis un certain, mais le club mancunien ne l'a rendue officielle que jeudi en fin d'après-midi via son compte Twitter. Arrivé libre en Angleterre en 2016, l'attaquant suédois a joué 53 matchs et inscrit 30 buts en deux ans pour les, freiné par une rupture des ligaments croisés du genou qui l'a tenu éloigné des terrains d'avril à novembre 2017.L'ancien Parisien devrait s'engager prochainement pour les Los Angeles Galaxy et quittera donc l'Europe sans jamais avoir gagné la Ligue des champions. Ou peut-être que c'est la Ligue des champions qui n'a jamais gagné Zlatan.