Il est parti sur une jambe, il reviendra comme une légende. Manchester United a présenté à l’UEFA sa liste des joueurs inscrits pour la phase de poules de la Ligue des champions. Le nom du géant suédois y figure et annonce son retour de plus en plus proche.Alors que Mourinho l’annonçait trop juste pour le premier semestre, celui qui a marqué dix-sept fois en Premier League la saison dernière devrait donc avoir l’occasion de faire trembler les filets et les défenses européennes.Tremble, Romelu.