Zlatan à l'affiche d'un jeu vidéo

Une pierre de plus à l'édifice Zlatan.Après un billet de banque et des timbres postaux à son effigie , Ibra est désormais le héros d'un jeu vidéo sobrement intitulé : «» . Disponible depuis aujourd'hui sur l'Apple store, l'application met en scène le Z dans un accoutrement qui ressemble à celui d'Iron Man. Les téméraires qui téléchargeront l'application devront guider le suédois pour qu'il devienne «» . Rien que ça.Zlatan Ibrahimovic en personne a largement contribué à l'élaboration du jeu. Ravi, l'ancien Parisien a même expliqué qu'il s'agissait d'un rêve d'enfant.On n'a pas encore réussi à le finir, mais on pense que le boss de fin s'appelle Pep.