Zidane sautera en cas de saison blanche

0

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas de saison blanche chez lesCe n'est un secret pour personne, rester longtemps sur le banc du Real n'est pas chose aisée. Même quand on s'appelle Zinedine Zidane. Selon le quotidien espagnol, le technicien français sera limogé s'il ne parvient pas à gagner la Liga ou la Ligue des Champions.Peu étonnant que l'information sorte deux jours après le Clasico perdu par les Madrilènes . Pas du genre à s'inquiéter, Zidane doit sûrement être en train de se dire que son Real est à égalité de points avec le Barça avec un match en moins. Et que son équipe figure aussi dans le dernier carré de la coupe aux grandes oreilles. On a connu des guillotines mieux aiguisées.