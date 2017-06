Zidane, né pour entraîner ?

Il a fait rêver les amateurs de football en tant que joueur. Et depuis 18 mois, il a désormais convaincu les observateurs qu'il avait une réelle étoffe d'entraîneur. Dans quelques jours, il pourrait même entrer une deuxième fois dans la légende en gagnant la Ligue des champions pour la seconde fois de suite. Le Zidane entraîneur va-t-il, à terme, faire oublier Zidane le joueur ?

Le rayonnement de Ronaldo, la touche Zidane

« L'équipe de France, cela arrivera un jour pour Zidane »

Par Nicolas Jucha

Propos de Guy Lacombe recueillis par NJ.

Samedi 3 juin, sur les coups de onze heures – ou de minuit si le plaisir dure –, Zinédine Zidane entrera peut-être un peu plus dans l'histoire du football. Conserver son titre en Ligue des champions, personne ne l'a fait depuis Arrigo Sacchi avec son grand AC Milan en 1990. Le mage de Fusignano avait déjà une décennie de coaching dans les pattes et trois saisons à la tête de la Formule 1 lombarde. Zizou, quant à lui, pourrait réaliser l'exploit alors que dix-huit mois en arrière, il entraînait la Castilla du Real Madrid et n'avait pas encore convaincu le monde du ballon rond de sa fibre d'entraîneur. Predrag Mijatović, dans une interview à l'AFP, a parlé d'un potentiel «» d'ici samedi. Victoire ou pas, une évidence s'imposera déjà : Zidane a été un joueur d'exception, il est déjà un entraîneur crédible pour le plus haut niveau. Ce qui pour Guy Lacombe , désormais à la DTN, est avant tout le fruit d'une personnalité vouée à tout réussir, quel que soit le domaine. «(prénom par lequel il était appelé à l'AS Cannes en début de carrière, ndlr), c'est avant tout une réussite humaine. Quand il était jeune, ce n'était pas évident de le voir devenir entraîneur, il n'y pensait pas et c'est pour cela qu'il a réussi à le devenir avec succès ensuite. »Car l'ancien 10 des Bleus a profité à fond de chaque étape de sa vie, et a ainsi su se construire humainement selon son ancien coach à Cannes. «» Et si le voir sur un banc n'était pas une évidence «» , Zidane a toujours eu les prédispositions mentales pour apprendre. «» Quelques mois, le temps de profiter des déboires de Rafa Benítez sur le banc de la Maison-Blanche et d'entrer en pleine lumière, sans transition entre les divisions inférieures espagnoles et la Ligue des champions.Mais, entre les jeunes de la réserve madrilène et les stars de son équipe première, Zidane n'a pas eu de problème d'acclimatation. Tout simplement «» . Pour Lacombe, la patte du coach Zidane se voit d'ailleurs dans le rayonnement de Cristiano Ronaldo dans les matchs clés de Ligue des champions cette saison : «» Aujourd'hui fort d'un titre de champion d'Espagne qui fuyait Madrid depuis 2012, Zidane a clairement dépassé l'image du type chanceux au bon endroit au bon moment. Ce qu'il n'a d'ailleurs jamais été à en croire Guy Lacombe. «"il a eu de la chance de remporter la C1"» Parce qu'il a notamment su s'impliquer à juste mesure, et aussi s'entourer. «Intelligent, compétent et charismatique, Zidane a également gagné la bataille de la crédibilité, quoi qu'il arrive samedi à Cardiff. Si bien que les fantasmes d'hier deviennent des perspectives réalistes aujourd'hui. «, assure Lacombe.» Mais chaque chose en son temps. Pour le futur proche, Zidane va devoir se frotter à un écueil de taille, son ancienne écurie la Juventus de Turin, revenue à son meilleur niveau cette saison. «» Ce qui est déjà une énorme victoire.