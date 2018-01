Zidane : « La pire soirée de ma carrière d'entraîneur »

519

Sortir avant les demies n'est pas dans les habitudes de Zinédine Zidane Et l'élimination mercredi soir du Real Madrid de la Coupe du Roi face à Leganés risque de rester en travers de la gorge du coach madrilène. «» , assumait-il après un match historique, puisque c'est la première fois que le Real est éliminé après avoir emporté l'aller, mais aussi parce qu'il s'agit de la première victoire de Leganés Bernabé u. «, a-t-il embrayé., analyse le Double Z.» Largués en Liga, le Real et donc Zidane n'ont plus que la Ligue des champions pour sauver leur saison. «» , a-t-il reconnu.Mais se faire éliminer en huitièmes est encore moins dans les habitudes de Zinédine Zidane