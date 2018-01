Zidane : « Je suis le responsable »

1

Zizou s'en prend plein la tronche. Jorge Valdano, l'ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, s'est exprimé sur Onda Cero, station radio espagnole. En cause, les mauvais résultats du Real Madrid. Et l'Argentin n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour lui, le responsable, c'est Zidane : «» , a affirmé l'ancien entraîneur madrilène.Après son match nul face au Celta de Vigo (2-2) , Zidane a pris les devants : «Et vite ! Parce qu'en Liga, lessont déjà largués à seize longueurs du rival barcelonais.