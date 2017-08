Zidane gagne un trophée tous les quinze matchs

AS

Si certains entraîneurs attendent plus de quinze ans avant de gagner un trophée, Zizou lui, n'attend pas plus de quinze matchs. Le Real Madrid a remporté la finale de la Supercoupe d'Europe hier face à Manchester United (2-1) , la deuxième consécutive et le sixième trophée depuis l'arrivée de Zidane à la tête du club madrilène début 2016.Le Français a en effet remporté deux Ligues des champions, un championnat d' Espagne , deux Supercoupes d'Europe et une Coupe du monde des clubs, le tout en seulement 88 matchs officiels, soit une moyenne arrondie au dixième d'un trophée tous les 14,7 matchs.Pour toi, Bertrand Renard.