Zidane entraîneur français de l'année

La fin d'un suspense insoutenable. René Girard ou encore Willy Sagnol , tous étaient susceptibles de remporter le trophée de meilleur entraîneur de l'année 2016 décerné par. À l'issue d'un vote d'un panel composé de tous les anciens lauréats, c'est finalement Zizou qui remporte la récompense, grâce à une petite Ligue des champions remportée contre l' Atlético de Madrid. Tellement minime comparé à la folle fin de saison de Dupraz à Toulouse.Malgré cette injustice, Zinédine Zidane devient le cinquième Français à remporter le trophée en tant que joueur et entraîneur. Les quatre autres étant Luis Fernandez Didier Deschamps et Laurent Blanc . De quoi rendre heureux le coach du Real Madrid : «Et Lolo White en sait quelque chose, parfois ça s'arrête plus tôt que prévu.