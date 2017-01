Zidane en passe d'égaler un record du Barça

1

CP

Depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane prend un malin plaisir à exploser tous les records. Mais, il y en a un qui lui résiste encore : celui de la plus longue série de match sans défaite en Liga.Un record détenu par le Barça de Luis Enrique , qui avait enchainé trente-neuf rencontres sans perdre. Un total que Zizou pourrait égaler si le Real ne s'incline pas ce week-end contre Grenade.Et le coach du Real ne devrait pas s'en arrêter là. Il est aussi en course pour rafler à la Juventus d' Antonio Conte le record européen de quarante-trois matchs sans la moindre défaite.Tout cela en seulement un an...