Zidane en colère

Ce mercredi soir, en match en retard de la seizième journée de Liga, le Real Madrid avait l'occasion de prendre un peu plus ses distances en tête du classement en se rendant sur la pelouse de Valence. Une occasion ratée puisque les Madrilènes se sont inclinés à la surprise générale, 2-1 Une défaite qui s'explique en partie par le début de match catastrophique du Real. Ce qui n'est pas vraiment du goût de Zinédine Zidane comme il l'a expliqué au micro de beIN Sports, juste après la rencontre : «. »Malgré tout, le Real Madrid reste leader de la Liga avec un point d'avance sur le FC Barcelone , trois sur le FC Séville et avec un match de moins que ses deux poursuivants. Pas de quoi s'alarmer non plus.