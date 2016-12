Zidane égale un record vieux de 83 ans

1k

Un record de plus pour le double Z.Un nul qui vaut trois victoires. En allant gratter un partage des points sur la pelouse du Camp Nou ce samedi, le Real Madrid garde six points d'avance sur le Barça en championnat, Zidane enchaîne un 39match sans défaite et reste invaincu au Camp Nou, après la victoire 2-1 en avril dernier . Une performance qui n'a jamais été réalisée depuis 1933 et Robert Edwin Firth sur le banc madrilène.Dans toute l'histoire du Real Madrid, José Quirante et Robert Edwin Firth sont les deux seuls autres entraîneurs, avec Zinédine Zidane donc, à ne pas s'être inclinés sur la pelouse du Barça lors de leurs deux premiers Clásicos. Au Camp Nou, en revanche, Zinédine Zidane est le seul à avoir réussi cette performance, les deux autres ayant joué dans l'ancien stade du Barça, le Camp de Les Corts.En même temps, dans les années 2000, ils sont peu à avoir eu l'occasion de jouer deux fois au Camp Nou.