Zidane compare Asensio à Messi

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas sûr que la comparaison plaise à Cristiano Ronaldo Marco Asensio est la révélation de ces derniers mois en Liga. Le jeuneséduit l' Espagne aussi bien avec le Real qu’avec la. Auteur de quatre buts en six matchs avec lacette saison, le milieu de terrain et sa patte gauche en mettent plein la vue à Zinédine Zidane . Impressionné par les tirs de loin et les coups francs de son joueur, le coach madrilène va même jusqu'à le comparer à Lionel Messi . C'est en tout cas ce qu'a révélé Asensio à la radio ibérique Cope : «» Avant de préciser : «Et Hatem Ben Arfa alors ?