Zeman nouvel entraîneur de Pescara

Éternel.est de retour. Neuf mois après son départ de Lugano, Zdeněk Zeman vient de retrouver un banc et d'être nommé nouvel entraîneur de Pescara jeudi soir, un club qu'il avait déjà guidé lors de la saison 2011-12. Le révolutionnaire remplace Massimo Oddo , limogé mardi soir quelques jours après la dix-septième défaite de la saison dessur la pelouse du Torino dimanche (3-5).Après 24 journées de Serie A, Pescara est dernier du championnat d' Italie et compte treize points de retard sur le premier relégable, Empoli L'histoire de Zdeněk peut reprendre. On va s'amuser.