Zdziech vitrine

Stabilisé sur le terrain à défaut d'ambitions folles à court terme, le VAFC reprend aussi vie sur le plan financier après avoir vu la mort de près. Pourtant, le principal artisan de ce redressement n'a jamais semblé aussi cerné par les affaires et les contestations. Qui est vraiment le président Eddy Zdziech ? Tentative d'éclairage, en compagnie de l'intéressé et de ceux qui l'ont fréquenté.

Un Valenciennois pur jus

Le Kita de la Ligue 2

Que La Famille

Il paraît que l'amour dure trois ans. Une histoire d'hormones, de passion et de Frédéric Beigbeder. Et il paraît que Valenciennes n'échappe pas à la règle. Au début de l'été 2014, VA est au bord du gouffre. Cessation de paiement et rétrogradation en CFA prononcée par la DNCG, l'avenir semble alors très sombre pour le club de Jean-Raymond Legrand. Jean-Louis Borloo est appelé à la rescousse, les tours de table sont fructueux, la mairie impliquée, les créanciers compréhensifs, le club est finalement sauvé. Repris pour un euro symbolique par Diables rouges Holding, un regroupement d'actionnaires de différents horizons, le VAFC termine l'été entre les mains d' Eddy Zdziech, seul à s'être manifesté pour devenir majoritaire. Depuis, l'industriel né à Raismes – où il a connu une expérience en tant que joueur, entraîneur puis président, au Stade Raismois 72 – a redressé les comptes du club, qui devrait avoir fini de rembourser sa dette en mai 2018.Mais, dans le même temps, les affaires aux prud'hommes se multiplient (neuf sous la nouvelle présidence), la mairie se désengage (baisse des subventions au club de 470 000 à 100 000 euros) et les supporters réclament la démission du patron à la suite du licenciement compliqué de Faruk Hadžibegić (banderole tendue en présidentielles lors de Valenciennes-Lorient, en novembre). Le tout sur fond de dénonciation anonyme, ainsi que le rapporte dans son enquête sur le fonctionnement du club . Un paradoxe étonnant au regard du travail effectué qui interroge sur la personnalité de celui qui le mène et sur la façon dont il est mené, mais aussi (surtout ?) sur ce qu'implique la gestion d'un club de foot. Qui est une entreprise, et bien plus que ça.Alors, qui se cache derrière le personnage ? Un chef d'entreprise de 61 ans, qui «» , ainsi qu'il se définit lui-même. «, explique Luc Dayan» Pour David Le Frapper , que Zdziech a fait monter à la tête de l'équipe première pour une mission commando de treize matchs en fin de saison 2014-2015, «» Le défenseur du Stade de Reims Yunis Abdelhamid , qui l’a connu pendant deux saisons dans le Nord, se souvient pour sa part d’ «Mais Zdziech n'est pas seulement un rêveur romantique. C'est aussi un homme parfois cassant, qui n'hésite pas à monter dans les tours et à donner du «» un brin condescendant lorsqu'il est agacé. Dayan, qui aime par ailleurs passer du temps avec Gervais Martel , avoue «. » Le Frapper ne dit pas autre chose quand il concède que « Son prédécesseur Jean-Raymond Legrand , aujourd'hui toujours actionnaire minoritaire, parle même d’un homme «À la manière d’un Waldemar Kita à l’étage supérieur, Zdziech ne s'est pas invité à la grande table du football français avec l’ambition prioritaire de se faire des amis, mais plutôt celle d’emmener son écurie le plus haut possible pour lui rendre ses lettres de noblesse, quitte à égratigner au passage quelques vis-à-vis. «"On va fonctionner avec tout le monde, main dans la main, j’ai beaucoup de travail et j’ai besoin d’eux pour m’aider", se souvient Jean-Raymond Legrand."je n’ai besoin de personne, je vais faire tout seul, c’est moi qui sais faire""Je". » Ce qui ressort donc des discours de ses détracteurs, c’est un mélange de manque de diplomatie et de rancœurs. Un constat que les résultats financiers ne peuvent totalement compenser, car la gestion d'un club implique plus que ça. «, déclare Zdziech.Aujourd’hui, même Legrand admet que le club va mieux et que «, nuance-t-il.» Au-delà de ça, Zdziech semble fonctionner en solitaire et a atteint le point de non-retour un peu partout autour de lui : avec certains de ses actionnaires, avec la mairie de la ville, avec ses supporters et avec beaucoup de ses anciens employés. Dans un climat général aussi sombre, l’avenir du VAFC reste flou, malgré une stabilité qui s’est installée au niveau sportif, dans l’antichambre de l’élite. «, explique Dayan.(six membres de sa famille au conseil de surveillance, ndlr) »Le principal intéressé, lui, voit les choses autrement et, a priori, n’a pas prévu de revoir ses plans. «, lâche-t-il.» À la tête des Rouges de VA, Eddy a décidé de marcher seul, à travers la tempête. Pour combien de temps encore ?