Zaza reprend le chant des supporters valenciens

Zaza chante du terrain

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Six mois après son arrivée à Valence, Simone Zaza se sent bien en Espagne . Sa relation avec les supporters est au beau fixe.Nouvelle preuve ce lundi. En plein match contre Las Palmas (1-0), l'attaquant de 26 ans captivé par l'ambiance de Mestalla s'est mis à reprendre seul le chant entonné par les supporters valenciens.Tout en se replaçant, l'ancien de Sassuolo gardait un oeil sur les virages et ne pouvait s'empêcher de fredonner quelques mots. Des airs qui lui ont donné le rythme puisque il a offert à son équipe la victoire d'une belle frappe du gauche à l'entrée de la surface.Zaza mérite un château en Espagne