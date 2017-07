Zamparini pas prêt à lâcher Palerme

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une moule sur son rocher.Ce samedi après-midi, Maurizio Zamparini s'est fendu d'un communiqué sur le site du club de Palerme. Le président du club sicilien y explique qu'il vient de refuser l'offre de rachat proposée par l'homme d'affaires italo-américain Paul Baccaglini et ses associés. La raison : les conditions de vente ne seraient pas satisfaisantes et les engagements pris par les acheteurs en février non tenus. Car oui, l'accord entre les deux parties avait déjà été trouvé en février, et la transaction devait être effective à partir du mois d'avril. Mais Zamparini n'est pas du genre facile en affaire.Tellement Zampa.