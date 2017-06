Zagadou passe du PSG à Dortmund

HL

Après Coman et Dembele, les Titis continuent de tomber du nid.Le Borussia Dortmund a officialisé l'arrivée du défenseur parisien de 18 ans, Dan-Axel Zagadou. Le capitaine de l'équipe de France U18 y a signé son premier contrat professionnel. Le club devra toutefois s'acquitter d'environ 450 000 euros d'indemnités de formation. Le joueur a, quant à lui, signé un contrat de cinq ans et intégrera l'effectif professionnel dès juillet.Zagadou-dou-dou, pousse l'ananas et mouds l'café …