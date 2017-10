Zagadou, dur et dingue

Inconnu du grand public en France, le défenseur central de 18 ans Dan-Axel Zagadou a vécu deux belles premières avec le Borussia Dortmund ce week-end face à Hanovre. Son premier but et son premier carton rouge. Le tout dans le même match. Suffisamment rare pour être souligné. Zagadou, c’est encore une pépite formée au PSG qui prend son pied loin de la capitale. Un mal récurrent pour le club parisien, mais pour Zagadou, promis à tous les grands clubs, c’est un choix réfléchi et justifié.