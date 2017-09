Berchiche ou pas chiche ?

Recruté cet été pour souffler derrière les oreilles de Layvin Kurzawa, Yuri Berchiche a prouvé en 207 minutes passées sur les pelouses de Ligue 1 qu’il avait les épaules pour bousculer l’international français.



Les caresses pour Kurzawa, le précédent Meunier

Par Maxime Brigand

Comme un dompteur au style vestimentaire aléatoire agitant un steak devant un félin, Unai Emery connaît son numéro. Ses codes, le Basque les avait couchés sur la table en août 2016, à la veille de recevoir le premier coup de griffe de son aventure parisienne à Monaco (1-3). Mieux, il les avait mimés : les joueurs étant transformés l’espace d’un instant en bouteilles d’eau et les journalistes qui lui faisaient face ce jour-là en élèves du professeur Tournesol. «» , chantait alors Emery à l’aube d’une première saison au PSG où l’ancien entraîneur du FC Séville se sera avant tout astreint à «» .Puis voir Barcelone et mourir. «, détaille le technicien dans un entretien accordé àdurant l’été.(...). » Maxwell ayant enfilé le costume de coordinateur sportif durant l’été, la quête d’une doublure à Layvin Kurzawa a noirci une partie des carnets des dirigeants parisiens. Des flèches dans tous les sens : Alex Sandro Raphaël Guerreiro et donc Yuri Berchiche , dragué depuis plusieurs mois par le club, mais aussi par Manchester City, Pep Guardiola ayant même envoyé son frère pour ouvrir des négociations avec l’avaleur de couloirs de Zarautz depuis l’hiver 2016. La Real Sociedad déposée en C3, Berchiche pouvait filer l’esprit tranquille à Paris et changer de monde, lui aussi. «» , lâche-t-il alors dans un premier entretien donné auà Miami pendant la préparation estivale. Seconde lame quelques semaines plus tard dans la presse espagnole : «(...)» Le reste appartient à Emery.On connaît la musique. Si le Basque affirmait au début de son mandat qu’avec lui, «» , comme si Nkunku pouvait regarder Verratti dans les yeux, les faits ont montré qu’Emery ne bouscule que rarement ses pions, même si l’exemple de Thomas Meunier grillant Serge Aurier sur le marathon que représente un championnat ne doit pas être mis de côté. La titularisation de Thiago Silva à la place de Presnel Kimpembe mercredi soir face au Bayern (3-0) a prouvé que certains statuts restent difficiles à faire sauter. Cet été, pourtant, Berchiche n’a pas mis de masque et a lancé dès son arrivée qu’il ne venait pas à Paris pour les musées : «Au-delà des questions de perspectives, Yuri Berchiche n’est pas du genre à fermer sa gueule comme son passé – une suspension pour le Mondial et l’Euro des moins de 17 ans qu’il devait disputer avec l’Espagne il y a quelques années après des menaces balancées au visage d’un arbitre – l’a déjà écrit. Le bonhomme a 27 ans, a refusé de rejoindre la sélection algérienne – son père est algérien, sa mère basque –, n’avait pas forcément envie de venir au PSG, mais avoue savoir qu’il n’allait «» . Sa prestation à Metz (5-1) avait convaincu, celle contre Montpellier (0-0) samedi dernier un peu moins, mais l’idée que Berchiche revient progressivement à hauteur de Kurzawa fait son chemin, l’Espagnol étant plus sérieux défensivement et au moins aussi influent offensivement. La réception de Bordeaux – pour laquelle le joueur formé à Tottenham devrait être titularisé – doit en être une nouvelle preuve. Emery ne dit pas autre chose : «» Des problèmes de riches, définitivement.