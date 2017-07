Yuri Berchiche au PSG

AH

La touche Emery.Annoncé depuis plusieurs jours, le latéral gauche basque Yuri Berchiche s'est bien engagé avec le Paris Saint Germain. À 27 ans, le désormais ex-joueur de la Real Sociedad a signé quatre ans avec le PSG , contre une indemnité avoisinant les treize millions d'euros plus trois de bonus. Ça sent la bonne affaire.Pour Kurzawa en revanche, ça sent plutôt le souffre. Trop occupé à réincarner Tupac sur la West Coast, l'ancien Monégasque voit le PSG lui recruter un concurrent dans son couloir gauche. De son côté, Berchiche est la première recrue parisienne de l'été, enfin.Un concurrent de poids chiche pour Layvin.